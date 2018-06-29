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"Avukatlar ve baroların ülkelerarası ilişkilerdeki rolü önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: "Avukatlar ve baroların ülkelerarası ilişkilerdeki rolü önemli. Medeniyet refahın, saadetin ve huzurun vazgeçilmezidir ve bu ancak hukukun üstünlüğünde sağlanır"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatlar ve baroların ülkelerarası ilişkilerdeki rolü önemli. Medeniyet refahın, saadetin ve huzurun vazgeçilmezidir ve bu ancak hukukun üstünlüğünde sağlanır." dedi.

Feyzioğlu, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Ülkelerarası ilişkilerin gelişmesinde avukatların ve baroların rolü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye Barolar Birliğinin yanı sıra Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliğini (TÜRK-AV) temsilen de Kastamonu'da olduğunu söyledi.

Medeniyetin önemli olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Çok acılar çektik. Bu acıların sebebi, içinde bulunduğumuz dünyayı ve gelişmeleri maalesef anlayamamış olmamızdandır. Tepeden tırnağa medeni olmak zorundayız, fikriyat ve zihniyetimizle. Ancak medeni olursak refaha, saadete ulaşabiliriz. İnsanlığı ancak medeniyette buluruz. Bunun için de kimsenin sözüne bakmadan sadece medeniyet yolunda omuz omuza yürümek zorundayız. Medeniyet yolunda belli bir mertebeye ulaşmakla kalmayacağız, ulaştırdığımız mertebeyi koruyup hep birlikte bunu daha da yücelteceğiz. Avukatlar ve baroların ülkelerarası ilişkilerdeki rolü önemli. Medeniyet refahın, saadetin ve huzurun vazgeçilmezidir ve bu ancak hukukun üstünlüğünde sağlanır. Hukuk devletinin vazgeçilmezi avukatlar, barolar ve baroların birlikleridir."

Feyzioğlu, TÜRK-AV'ın önemli bir mesleki çatı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 milyon avukatın çatı örgütü TÜRK-AV. Muazzam bir mesleki birliktelik. Bu nedenle çok önemli bir kurumdur." dedi.

Kastamonu'nun Türk Dünyası Başkenti seçilmesinin isabetli bir karar olduğunu dile getiren Feyzioğlu, "Osmanlı'nın kuruluşunda öncü rol oynadınız. Çanakkale'deki mücadelede rol oynadınız. Milli mücadelede bebeğinizin üstündeki battaniyeyi alıp mermilerin üzerine serdiniz. Bunlar hamasi sözler değil, gerçek kahramanlıklar. Türk ne zaman dara düştüyse, ne zaman bir sorunla karşılaştıysa milli şuuru, özgül ağırlığıyla Kastamonu oradadır." diye konuştu.

Vali Vekili Ahmet Ertürk de uluslararası hukukta muhatap olunan ülkelerin hukukunun bilinmesinin önem taşıdığına işaret ederek, ilişkilerin düzgün işlemesinde hukukun önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun tanıtımı açısından çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, Kastamonu Baro Başkanı Mehmet Çiftçi ile avukatlar katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen kurultayda, Moğol Avukatlar Birliği, Özbekistan Barolar Birliği, Azerbaycan Cumhuriyeti Avukatlar Birliği, Türkmenistan Barolar Birliği, Kırgızistan Cumhuriyeti Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kazakistan Cumhuriyeti Barolar Birliği ve Türkiye Barolar Birliğinin temsilcileri konuşma yaptı.

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avukat Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanı

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