Avukatlar yaşanabilir bir çevre için fidan dikti

Mersin Barosu Anamur Temsilciliği tarafından, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Demirören Mahallesi’nde bulunan Anamur İlçe Temsilciliği Hatıra Ormanı’nda piknik düzenlendi.

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ve Anamur Temsilcisi Işıl Sönmez, Anamur’da görev yapan avukatlar ve aileleriyle birlikte bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik kapsamında Başkan Er, avukatlarla birlikte hatıra ormanına fidan dikti. Burada konuşan Er, "Mersin Barosu olarak düzenlediğimiz bu piknikte baro çatısı altında birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin yanı sıra, meslektaşlarımızla birlikte keyifli vakit geçirme fırsatı bulduk. Etkinlik kapsamında meslektaşlarımızla birlikte fidan dikimi yaparak, yeşil ve yaşanabilir bir çevreye katkı sağlamak istedik. Gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak istiyoruz. Bu pikniğin gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılım gösteren meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.