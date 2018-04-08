Avukatlar yeşil sahada karşılaştı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Barolar Birliği Avukatlar Spor Oyunları kapsamında Gaziantep'te futbol turnuvası düzenlendi.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün de desteğiyle Türkiye'nin çeşitli illerinden Gaziantep'e gelen avukatlar, Gaziantep Kalyon Stadı'nda mücadele etti.

Klasik ve master kategorilerinde yarışan 26 takım, 5 gün boyunca süren turnuvada dereceye girebilmek ter döktü.

Bugün düzenlenen yarı final ve final mücadelesi sonucunda klasik kategoride Gaziantep Barosu Futbol Takımı, master kategorisinde ise Ankara Barosu Futbol Takımı, şampiyonluğu elde etti.

Dereceye giren takımlara kupaları saha içerisinde düzenlenen törenle verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, avukatların, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü dolayısıyla her yıl Türkiye'nin farklı yerlerinde geleneksel olarak çeşitli spor aktiviteleri düzenlendiğini söyledi.

Bu yılki etkinliklerin Gaziantep'te gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Türkiye genelinde bin tane avukat Gaziantep'e geldi. Hem Gaziantep'in tanıtımı hem de şehirde bir spor algısının oluşması açısından çok güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı "Koşabiliyorken Koş" projesine değinen Demir, "Sadece karaciğer yağlanması tedavisi için 5 milyar dolar para ödeniyor. Karaciğer yağlanması sporla çözülecek bir hastalık. Ülkemizin tamamında her yaş grubunu spora başlatmamız gerekiyor. Bu da milli bütçemize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.