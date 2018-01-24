Avustralya Açık'ta Angelique Kerber yarı finalde

MELBOURNE (AA) - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 21 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber, 17. sıradaki ABD'li rakibi Madison Keys'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Melbourne kentinde çeyrek final maçları ile devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası tek kadınlar yarı finale yükselme maçında Angelique Kerber ile Madison Keys mücadele etti.
İlk seti 6-1, ikinci seti de 6-2 kazanan Kerber, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Angelique Kerber, yarı finalde tek kadınların 1 numaralı raketi Rumen Simona Halep ve 6 numaralı seri başı Çekyalı Karolina Pliskova maçının galibi ile karşılaşacak.
(AA)
Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar
Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste
Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'
Öldükten 3 ay sonra dirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum