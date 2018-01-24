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Avustralya Açık'ta Angelique Kerber yarı finalde

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 05:42 | Son Güncelleme 34 dakika önce

- ABD'li rakibi Madison Keys'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Alman Angelique Kerber yarı finale yükseldi

MELBOURNE (AA) - Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 21 numaralı seri başı Alman Angelique Kerber, 17. sıradaki ABD'li rakibi Madison Keys'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde çeyrek final maçları ile devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası tek kadınlar yarı finale yükselme maçında Angelique Kerber ile Madison Keys mücadele etti.

İlk seti 6-1, ikinci seti de 6-2 kazanan Kerber, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Angelique Kerber, yarı finalde tek kadınların 1 numaralı raketi Rumen Simona Halep ve 6 numaralı seri başı Çekyalı Karolina Pliskova maçının galibi ile karşılaşacak.

(AA)

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