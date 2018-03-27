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Avustralya iki Rus diplomatı sınır dışı edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 06:08 | Son Güncelleme

Başbakan Turnbull, iki Rus diplomatın 7 gün içinde ülkeyi terk edeceğini duyurdu

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, ülkesinde görev yapan iki Rus diplomattan 7 gün içinde Avustralya'yı terke etmelerini istediklerini açıkladı.

Başbakan Turnbull, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile yaptığı ortak açıklamada, kimlikleri hakkında bilgi vermediği iki Rus diplomattan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerini istediklerini söyledi.

Sınır dışı kararını müttefikleri ile dayanışmayı göstermek için aldıklarını belirten Turnbull, zehirlenme olayını "Birleşik Krallık'ın egemenlik haklarına doğrudan saldırı" olarak tanımladıklarını ve kınadıklarını söyledi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan ve aldıkları kararın Rus halkına yönelik değil hükümete karşı olduğunu vurgulayan Turnbull, "Bir hükümet başka bir devletin topraklarında bireyleri öldürmek için kimyasal kullanıyor; bu şoke edici bir suçtur. Birleşik Krallık'ın egemenliğine şoke edici bir ihlaldir." dedi.

İngiltere, eski Rus ajan ve kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı harekete geçerek geçen hafta 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da dün yaptığı açıklamada, AB'ye üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi ise dünkü açıklamasında, ülkede görev yapan 60 Rus diplomatı sınır dışı etme ve Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını belirtmiş, söz konusu diplomatlara Amerika'yı terk etmeleri için 7 gün süre tanıdığını açıklamıştı.

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