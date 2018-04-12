Avustralya polisi Kamerunlu kayıp sporcuları arıyor

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde devam eden Commonwealth Oyunları'na katılan sporcuların kaldığı köyden "firar" ettiği belirtilen Kamerunlu 8 sporcu, polis tarafından aranıyor.

Avustralya SBS televizyonunda yer alan habere göre, Commonwealth Oyunları'na katılan sporcuların kaldığı köyden izinsiz olarak ayrılan ve geri dönmeyen Kamerunlu 5'i boksör, 3'ü halterci 8 sporcunun "firar" ettiği duyuruldu.

SBS'e konuşan Kamerun takımı basın sözcüsü Simon Molombe Lyonga, sporcuların "niyetlerini" idrak edemediği dile getirerek, "Afrika'da söyleyebileceğimiz gibi, Avustralya'da daha yeşil çayırlar için gittiler." ifadesini kullandı.

Avustralya Federal Polisi tarafından aranan kayıp sporcuların 8-10 Nisan tarihlerinde köyden ayrıldığını aktaran sözcü Molombe Lyonga, bu sporcuların herhangi bir ceza almayacaklarını kaydederek kampa dönmeleri çağrısında bulundu.

Kamerunlu sporcuların 15 Mayıs'a kadar Avustralya vizesi bulunduğunu, zamanında dönmeleri durumunda yasaları çiğnemeyeceklerini sadece oyunların kurallarını ihlal etmiş olacaklarını belirten Commonwealth Oyunları Komitesi de sporculardan köye dönmelerini istedi.

Kamerun takımındaki kayıp sporcuların boksörler Christian Ndzie Tsoye, Simplice Fotsala, Arsene Fokou, Ulrich Yombo ve Christelle Ndiang ile halterciler Olivier Matam Matam, Arcangeline Fouodji Sonkbou ve Petit Minkoumba olduğu açıklandı.