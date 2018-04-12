HABER

Avustralya polisi Kamerunlu kayıp sporcuları arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 07:32 | Son Güncelleme

Commonwealth Oyunları köyünden "firar" ettiği belirtilen 5'i boksör, 3'ü halterci 8 sporcunun bulunması için çalışma başlatıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Gold Coast bölgesinde devam eden Commonwealth Oyunları'na katılan sporcuların kaldığı köyden "firar" ettiği belirtilen Kamerunlu 8 sporcu, polis tarafından aranıyor.

Avustralya SBS televizyonunda yer alan habere göre, Commonwealth Oyunları'na katılan sporcuların kaldığı köyden izinsiz olarak ayrılan ve geri dönmeyen Kamerunlu 5'i boksör, 3'ü halterci 8 sporcunun "firar" ettiği duyuruldu.

SBS'e konuşan Kamerun takımı basın sözcüsü Simon Molombe Lyonga, sporcuların "niyetlerini" idrak edemediği dile getirerek, "Afrika'da söyleyebileceğimiz gibi, Avustralya'da daha yeşil çayırlar için gittiler." ifadesini kullandı.

Avustralya Federal Polisi tarafından aranan kayıp sporcuların 8-10 Nisan tarihlerinde köyden ayrıldığını aktaran sözcü Molombe Lyonga, bu sporcuların herhangi bir ceza almayacaklarını kaydederek kampa dönmeleri çağrısında bulundu.

Kamerunlu sporcuların 15 Mayıs'a kadar Avustralya vizesi bulunduğunu, zamanında dönmeleri durumunda yasaları çiğnemeyeceklerini sadece oyunların kurallarını ihlal etmiş olacaklarını belirten Commonwealth Oyunları Komitesi de sporculardan köye dönmelerini istedi.

Kamerun takımındaki kayıp sporcuların boksörler Christian Ndzie Tsoye, Simplice Fotsala, Arsene Fokou, Ulrich Yombo ve Christelle Ndiang ile halterciler Olivier Matam Matam, Arcangeline Fouodji Sonkbou ve Petit Minkoumba olduğu açıklandı.

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldıİran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı
İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'daİşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da
Meral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkışMeral Akşener'den ittifak sorusuna şaşırtan çıkış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
8 sporcu kayıp Avustralya Commonwealth Oyunları Kamerunlu sporcular

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...

Okulda skandal! Öğretmen de bunu yaparsa...

11 Nisan Şans Topu sonuçları: Son kez devretti! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları sorgula)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: Son kez devretti! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları sorgula)

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları - 12 Nisan Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.