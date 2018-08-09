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Avustralya terör örgütü üyesi 5 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 06:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Peter Dutton, terör faaliyetlerinde bulunan 5 Avustralyalının vatandaşlıktan çıkarıldığını açıkladı

MELBOURNE (AA) - Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, terör örgütü DEAŞ üyesi ve çift uyruklu 5 Avustralyalının vatandaşlıktan çıkarıldığını duyurdu.

Dutton, İçişleri Bakanlığının resmi sayfasında yer verilen açıklamasında, Avustralya'ya bağlılıklarına aykırı hareket ederek terör faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen çift uyruklu 5 kişinin vatandaşlık haklarının iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Avustralya vatandaşlığına aykırı davranışları düzenleyen yasanın 2015 yılında yürürlüğe girmesinden bu yana 6 kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığını hatırlatan Duttun, "Temel olarak vatandaşlık bu ülkeye bağlılığı gerektirir. Bu 5 çift uyruklu, terör faaliyetlerine katılarak Avustralya'nın çıkarlarına karşı davranıyorlardı ve bunu yaparak Avustralya toplumundan ayrılmayı seçtiler." ifadelerini kullandı.

Avustralya'dan ne kadar uzakta olurlarsa olsun hükümetin yabancı teröristlerle mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Bakan Dutton, "Bizim önceliğimiz, her zaman olacağı gibi tüm Avustralyalıların güvenliği olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Dutton, vatandaşlıktan çıkarılanların kimliklerini açıklamadı ancak söz konusu kişilerin, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarına katılan, 20-30 yaşlarında üç erkek ve iki kadından oluştuğu belirtildi.

Avustralya'da Mayıs 2016'da DEAŞ'ın terör örgütü listesine alınmasından sonra geçen yıl ocak ayında Avustralya vatandaşlığını ilk kaybeden kişi, Sydney doğumlu terörist Khaled Sharrouf olmuştu.

Avustralya, terör örgütü saflarına katılan çifte vatandaş Avustralyalıların vatandaşlığını iptal edeceğini ve ülkeye girmelerine izin vermeyeceğini 2015 yılında çıkardığı bir yasa ile ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton DEAŞ

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