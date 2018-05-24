Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin iade davası

Prakash savunmasında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ancak herhangi bir suça karışmadığını öne sürerek, "Daha önce beyanda bulunduğum gibi IŞİD üyesi olduğum doğrudur. Fakat diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Araştırmanın genişletilmesini söylemiştiniz. Yapılsa dahi sonuca etkili bir durum yoktur. Ben IŞİD üyeliğini kabul etsem de bu örgüt içerisinde herhangi bir etkinlikte bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Duruşmada Prakash'a, yeminli tercüman aracılığıyla Avustralya hükümetinin terör örgütünün "Avustralya temsilcisi" olduğu iddiasıyla iade talebinde bulunduğu ve sürecin devam ettiği hatırlatıldı.

KİLİS (AA) - Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın ülkesine iadesi için açılan davaya devam edildi.

Prakash'ın Avukatı Mehmet Alper Ünver, müvekkilinin uluslararası hukuk sözleşmelerine ve mevzuata göre tutuklama süresinin dolduğunu ifade ederek, adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- "Prakash hakkında soruşturma dosyasının olduğu ortaya çıktı"

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen avukat Mehmet Alper Ünver, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin iadesi için istenilen evraklarda eksiklikler olduğunu, duruşmanın bu nedenle ertelendiğini aktardı.

Ünver, "Prakash hakkında 2016 yılında başlatılmış soruşturma dosyası olduğu ortaya çıktı bugün mahkemede. Şu anda dosyanın akıbeti Cumhuriyet savcılığına soruldu. Soruşturma tamamlanmadan buradaki iade davası sonuçlanmayacak. İade için o soruşturmanın sonuçlanması beklenecek." dedi.

Avukat Ünver, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca Prakash hakkındaki "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan soruşturma sonuçlanmadan iade talebinin değerlendirmeye alınamayacağını söyledi.

Duruşmayı, bazı yerli ve yabancı gazeteciler de izledi.

Neil Chistopher Prakash, Kilis sınır hattında yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken 24 Ekim 2017'de yakalanmış, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu ve ABD'nin ölüm listesinde bulunduğu tespit edilmişti.

