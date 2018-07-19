Avustralya uyruklu DEAŞ'lı teröristin iade davası

Prakash'ın avukatı Mehmet Alper Ünver ise müvekkilinin uluslararası hukuk sözleşmelerine ve mevzuata göre tutuklama süresinin dolduğunu ifade ederek, şartları oluşmadığı için iade talebinin reddedilerek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Prakash savunmasında, Allah'tan başka hiç kimsenin kendisini yargılayamayacağını belirtti.

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Avustralya uyruklu Neil Chistopher Prakash'ın, ülkesine iadesi için açılan dava mahkemece reddedildi. Bu davada tahliyesine karar verilen Prakash, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davada ise tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanığın ülkesine iade talebinin reddine ve tahliyesine karar verdi.

Avukat Mehmet Alper Ünver, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin müvekkilini neden iade etmediğini daha sonra gerekçeli kararında açıklayacağını kaydederek, "Bizim tahminimiz hakkında başka bir soruşturma olduğu için iadesine karar verilmedi." dedi.

Duruşmayı, yabancı gazeteciler de izledi.

- "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

Duruşmanın ardından, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Neil Chistopher Prakash, Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Cumhuriyet savcısı, Prakash'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu, yargılandığı suç nedeniyle kaçma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol kararının yetersiz kalacağını belirterek, tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Neil Chistopher Prakash ise susma hakkını kullanmak istediğini dile getirdi.