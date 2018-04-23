Avustralya’da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sidney Başkonsolosluğunda coşkulu törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avustralya’nın Sidney kentinde kutlandı. Türk vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği milli bayram coşkulu bir törenle kutlandı. Törene Sidney Başkonsolosu Melih Karalar ve Ticari Ateşe Selçuk Bozok da katıldı. Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan tören daha sonra Türkiye’nin Sidney Başkonsolosu Melih Karalar’ın konuşmasıyla devam etti. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Karalar, “Türkiye, dünyada çocuklara bayram hediye etmiş ve her yıl bu bayramı kutlayan tek ülkedir” dedi.

Genç nesillerin tarihi iyi bilerek gerçeklerin yılmaz birer savunucusu olması gerektiğine vurgu yapan Karalar, başkonsolosluğun her daim halkın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğinin altını çizdi.