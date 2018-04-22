Avustralya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın başkenti Canberra'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
Türkiye'nin Canberra Büyükelçiliği tarafından başkentteki Atatürk Anıtı ve büyükelçilik yerleşkesinde program düzenlendi.
Büyükelçi Vakur Gökdenizler'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ve saygı duruşuyla başlayan törene başkentte yaşayan Türk çocukları katıldı.
Anıttaki törenin ardından büyükelçilik yerleşkesinde devam eden kutlamalar sırasında öğrenciler, halk oyunlarından örnekler sundu.
Canberra'daki kutlamalar, Büyükelçi Gökdenizler'in makamını çocuklarla paylaşmasının ardından sona erdi.
Avustralya'daki 23 Nisan kutlamaları, yarın da Sidney Başkonsolosluğunda düzenlenecek törenle devam edecek.
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