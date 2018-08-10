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Avustralya’da 25 milyon yıllık köpek balığı dişi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

Bilim adamları, dişlerin yaklaşık 25 milyon önce yaşamış dev köpek balığına ait olduğunu açıkladı

MELBOURNE (AA) - Avustralyalı bilim adamları, Victoria eyaletindeki bir sahilde 25 milyon yıl önce yaşamış 9 metrelik dev köpek balığına ait dişler bulunduğunu açıkladı.

Avustralya'da yayın yapan ulusal radyo ve televizyon ağı SBS’te yer alan habere göre, amatör fosil avcısı ve öğretmen olan Philip Mullaly tarafından Victoria Eyaleti'nin Surf Coast bölgesinde bulunan 45 adet dişin, yaklaşık 25 milyon yıl önce yaşayan 9 metrelik dev bir köpek balığına ait olduğu belirtildi.

Fosillerin bulunduğu bölgede yaklaşık 2 yıl önce dolaşırken kayaya yapışık dişleri gördüğünü ve müze yetkililerine haber verdiğini aktaran Mullaly, ‘‘Sahilde dolaşıyordum ve fosil arıyordum, dönüp baktığımda bir kayaya yapışık ışıltıyı gördüm ve dişin dörtte biri dışarıdaydı. Heyecanlandım, mükemmel bir şeydi, insanlarla paylaşmam gereken önemli bir keşif olduğunu biliyordum.’’ dedi.

Bulduğu dişlerin bozulmamış olması nedeniyle şaşkınlık yaşadığını bildiren Mullaly, ‘‘Çok keskinler, 25 milyon yaşında olmasına rağmen sanki bir köpek balığının ağzından yeni düşmüş gibi.” ifadelerini kullandı.

- Yapılan kazıda 45 adet diş bulundu

Victoria Müzeler yöneticisi Erich Fitzgerald, fosillerin bulunduğu alanda ekibi ile yaptıkları kazılarda 45 adet diş ile dev balığının arka omurgasına ait bir parça da bulduklarını açıkladı.

Fitzgerald, yapılan keşfin çok önemli olduğunu hatırlatarak, "Avustralya’da 160 yıldır bulunan fosiller arasında bu türe ait diş seti ilk kez bulundu ve bundan sadece tüm dünyada 3 tane var." diye konuştu.

"Büyük Dar Tırtıllı Dişli Köpek Balığı" olarak adlandırılan türün, 25 milyon yıl önce balinaları yiyerek yaşayan en büyük yırtıcılardan biri olduğu tahmin ediliyor.

Bulunan dişler, Melbourne Müzesi’nde sergilenecek.

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