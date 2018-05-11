HABER

Avustralya’da 7 kişi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:06 | Son Güncelleme

Batı Avustralya’daki tatil kasabasında 4’ü çocuk 7 kişi ölü bulundu

MELBOURNE (AA) - Batı Avustralya’daki tatil kasabası Margaret River yakınlarındaki bir evde 4’ü çocuk 3’ü yetişkin 7 kişinin ölü bulunduğu açıklandı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan haberde, tatil kasabası Margaret River’ın Osmington semtindeki bir evde 4’ü çocuk, üçü yetişkin 7 kişinin intihar ve cinayet sonucunda öldüğü duyuruldu.

Batı Avustralya Polisi’nden Komiser Chris Dawson, Perth kentinde yaptığı basın açıklamasında, hayatını kaybedenlerden beşinin cesedinin evin içinde, iki yetişkine ait cesedin ise evin dışında bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde iki adet ateşli silahın tespit edildiğini belirten Komiser Dawson, ‘‘Her ölüm trajiktir ama 4 çocuk üç yetişkinin ölümü çok büyük bir trajedi.’’ ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında şu aşamada bir açıklamada bulunmayacağını ve olayla ilgili soruşturmaya yerel polisin yanı sıra Adli Suçlar ve Cinayet Birimi uzmanlarının da dahil olduğunu vurgulayan Dawson, "Bu çok büyük ölçekli ve detaylı bir araştırma olacak.’’ dedi.

Erken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilkErken seçim için çarpıcı açıklamalar: 2002'den bu yana bir ilk
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajıSelahattin Demirtaş'tan dikkat çeken Muharrem İnce mesajı
FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!FETÖ imamının rehberinden çıkan isimler şoke etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 kişi ölü bulundu Avustralya

En Çok Okunan Haberler

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Yağmur sürecek mi? (11 Mayıs hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Yağmur sürecek mi? (11 Mayıs hava durumu)

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.