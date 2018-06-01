Finans kuruluşları ANZ, Deutsche Bank ve Citigroup hakkında Avustralya'da kartel suçlamasıyla dava açılıyor.
BBC'nin haberine göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu, üç banka hakkında kartel suçlamasıyla dava açılacağını bildirdi.
Haberde, ANZ hisselerinin 2015'te 1,9 milyar dolarlık satışıyla ilgili düzenlemelerde usulsüzlük yapıldığı, bu usulsüzlüğe Deutsche Bank, Citigroup ve JP Morgan'ın ortaklık ettiği iddia ediliyor.
Soruşturmayla ilgili savcıların bazı şahıslar hakkında da suçlamada bulunması bekleniyor.
Finans sektöründe kartel oluşturmak, rekabet etmekten ziyade kazanç sağlamak için birlikte hareket etmek olarak tanımlanıyor.
Avustralya'da son 10 yılda finans sektörünün bir dizi skandalla sarsıldığı belirtiliyor.
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