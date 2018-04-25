MELBOURNE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla bu savaşta hayatlarını kaybeden Avustralyalı askerler için Avustralya'da anma törenleri düzenlendi.

Her yıl 25 Nisan'da "Anzak Günü" adıyla tüm ülkede yapılan resmi törenlere yoğun ilgi gösteren yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu’da ve dünyanın farklı ülkelerindeki cephelerde hayatlarını kaybeden askerlerini andı.

Melbourne'deki resmi geçit törenine, askeri birlikler, gaziler ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler katıldı.

Anzak Günü resmi geçit töreninde Türk bayrakları taşıyarak yürüyen Türklere ilgi gösteren Avustralyalılar, iki kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca Türkleri alkışladı.

Büyük amcası William Head’in 25 Nisan 1915'te Gelibolu’ya yapılan Anzak çıkarmasında hayatını kaybettiğini söyleyen Claire Trevorrow adlı bir Avustralyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Gelibolu’ya gittim çok güzel bir yer. Anlıyorum ki benim ülkem sizin ülkeniz Türkiye’yi işgal edecekti ama orada olmamamız gerekirdi. Benim ailem için bir trajediydi. Büyük amcam hayatını kaybetti ve bilinen bir mezarı yok. Balıkçı kulübesinin yakınlarına gömülmüş. Gelibolu’yu bilenler nereden bahsettiğimi anlar. Tam olarak neresi olduğunu bilmiyoruz.’’ dedi.