MELBOURNE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı dolayısıyla bu savaşta hayatlarını kaybeden Avustralyalı askerler için Avustralya'da anma törenleri düzenlendi.
Her yıl 25 Nisan'da "Anzak Günü" adıyla tüm ülkede yapılan resmi törenlere yoğun ilgi gösteren yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu’da ve dünyanın farklı ülkelerindeki cephelerde hayatlarını kaybeden askerlerini andı.
Melbourne'deki resmi geçit törenine, askeri birlikler, gaziler ve askeri okul öğrencilerinin yanı sıra Avustralya'da yaşayan Türkler katıldı.
Anzak Günü resmi geçit töreninde Türk bayrakları taşıyarak yürüyen Türklere ilgi gösteren Avustralyalılar, iki kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca Türkleri alkışladı.
Büyük amcası William Head’in 25 Nisan 1915'te Gelibolu’ya yapılan Anzak çıkarmasında hayatını kaybettiğini söyleyen Claire Trevorrow adlı bir Avustralyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Gelibolu’ya gittim çok güzel bir yer. Anlıyorum ki benim ülkem sizin ülkeniz Türkiye’yi işgal edecekti ama orada olmamamız gerekirdi. Benim ailem için bir trajediydi. Büyük amcam hayatını kaybetti ve bilinen bir mezarı yok. Balıkçı kulübesinin yakınlarına gömülmüş. Gelibolu’yu bilenler nereden bahsettiğimi anlar. Tam olarak neresi olduğunu bilmiyoruz.’’ dedi.
- "Türkiye’yi seviyorum"
Törene katılan Türklerle yakından ilgilendikten sonra Avustralya-Türkiye Dostluk Anıtı’nda Türk bayrağı ile resim çektiren ve büyük amcasını anlatırken göz yaşlarına hakim olamayan Trevorrow, duygularını şu şekilde anlattı:
"Benim için Gelibolu’ya gitmek çok anlamlı, çok duygulanıyorum. Fakat biliyorum o huzur içinde ve biliyorum ki Türkler Avustralyalılara saygılı. Bu benim ve ailem için çok özel, Türkiye’yi seviyorum. Gelibolu'ya gittiğimizde Türklerin yarımadayı ziyaret ettiğini görmekten çok duygulandık. Büyük amcamın orada gömülü olduğu için üzülmüyorum. Çok güzel bir yer."
Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu’nun (Australia and New Zealand Army Corps- ANZAC) Gelibolu’ya asker çıkardığı 25 Nisan 1915’in yıl dönümünde resmi tatil ilan edilen Avustralya’da, Anzak Günü anma programları kapsamında gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenerek hayatlarını kaybeden askerler anılıyor.
Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması
'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'
AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması
ABD'de terör örgütü YPG çatlağı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum