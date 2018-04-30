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Avustralya’da Beraat Kandili idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Müslümanlar, camilere akın etti

MELBOURNE (AA) - Avustralya’da yaşayan Müslümanlar, camilere akın ederek Beraat Kandili'ni idrak etti.

Müslümanlar, Avustralya genelindeki cami ve mescitlerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Melbourne’da Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Broadmeadows Camisi'nde de Beraat Kandili için program düzenlendi.

İmam Erkan Ayçiçek, Müslümanlara hitap ederek dedikodu, gıybet, küskünlük ve haramdan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Ayçiçek, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kandil gecelerinde Müslümanların kendilerini hesaba çekerek, tevekkül ve tövbe etmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kendini hesaba çekmeyi başaran Müminlerin kıldıkları namazdan ve yaptıkları ibadetlerden zevk almaya başlayacaklarını hatırlatan Ayçiçek, şunları kaydetti:

"Bu günler ve geceler fırsat günleri, fırsat geceleri bir daha geri gelir mi gelmez mi bilemediğimiz geceler. Onun için bu geceleri fırsatı bilmeyi, değerlendirmeyi Allah cümlemize nasip eylesin, ilk önce yapacağımız iş tabii ki tefekkür, düşünmek. Ölmeden önce kendimizi hesaba çekmek. Hatalarımızı, kusurlarımızı, ayıplarımızı şöyle bir düşünüp onlara set çekmek, göz yaşı dökmek, tövbe edip yeni bir sayfa açmak. Bunu yapabiliyorsak zaten gerisi kendiliğinden gelecektir."

Beraat Kandili programı yatsı namazının ardından yapılan dua ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Beraat Kandili Melbourne

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