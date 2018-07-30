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Avustralya'da çocuk istismarını gizleyen başpiskopos istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Avustralya'da çocuk istismarını gizleyen başpiskopos istifa etti

VATİKAN (AA) - Papa Franciscus, Avustralya'da 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizini örtbas ettiği ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson'ın istifasını kabul etti.

Vatikan'ın resmi haber sitesi Vatican News'de yayımlanan habere göre Papa, Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel istismarı örtbas ettiği ortaya çıkan Adelaide Başpiskoposu Wilson'ın istifasını kabul etti.

Avustralya Başbakanı Malcom Turnbull, iki hafta önce Papa'ya Wilson'ı görevden alma çağrısı yapmıştı.

Adelaide Başpiskoposu Wilson, 1970'li yıllarda görev yaptığı Sydney'in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher'ın çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunmasını örtbas etmekten yargılandığı davada mayıs ayında suçlu bulunmuştu.

Yargıç Robert Stone, hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Wilson'un savunmasını yetersiz bulmuş, avukatlarının alzaymır tanısı konulan müvekkillerine yönelik suçlamaların düşmesi yönündeki taleplerini geri çevirmişti.

Wilson'un en az 6 ay şartlı tahliye olmadan 12 ay gözetim altında tutulmasına hükmedilmiş, ağustos ayında ise Yargıç Stone'un Wilson'un ev hapsinde tutulmaya uygun olup olmadığına karar vereceği belirtilmişti.

Rahip Jim Fletcher ise, 2004'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel taciz olayından mahkum olmuş, 2006'da hapishanede ölmüştü.

Fletcher'in kurbanlarından Peter Creigh, mahkemede verdiği ifadesinde tacize uğradıktan 5 yıl sonra, 15 yaşında Başpiskopos Wilson'a durumu anlattığını belirtmişti.

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