MELBOURNE (AA) - Avustralyalı sürücülerin ehliyet taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracak dijital ehliyetler, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Dubbo kentinde kullanılmaya başlandı.
NSW Maliye, Hizmetler ve Mülkiyet Bakanı Victor Dominello, bakanlığın resmi internet sitesinden, sürücülerin ehliyet taşımasını sonlandıracak dijital uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Dominello, NSW'nin Dubbo kentinde geçen yıl denenmeye başlanan dijital ehliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması için mecliste gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını bildirdi.
Dijital ehliyet uygulamasını bin 400'den fazla kişinin kullanmaya başladığını belirten Dominello, "Akıllı telefonlar, son teknolojileri kullandığımız fiilen cüzdan ve mobil ofisler haline geldi. Böylece sürücüler günlük ihtiyaçlarında dijital ehliyetleri de kullanabilecek." değerlendirmesini yaptı.
Söz konusu dijital ehliyetleri kullanmak için sürücülerin akıllı cep telefonlarına bir uygulama yüklemesi gerekiyor. Cep telefonlarındaki bu ehliyetler, polis kontrolleri ve sosyal kulüplere girişlerin yanı sıra kimlik kullanımının gerekli olduğu yerlerde gösterilebilecek.
Dijital ehliyeti tercih eden sürücülere fiziksel bir kart sağlanacak ancak bunları yanlarında taşımaları gerekmeyecek.
Fiziki olarak taşınan ehliyetlerle kıyaslandığında çalınma ve sahtekarlıklara karşı daha güvenli olduğu belirtilen dijital ehliyetlerin, yakın bir zamanda eyalet genelinde uygulamaya konulacağı duyuruldu.
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