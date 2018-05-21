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Avustralya'da eyalet başbakanından iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews: - "Müslüman toplum, başarımıza, büyümemize ve güvenliğimize katkıda bulundu’’

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletteki Müslümanlar için verdiği iftarda, "Müslüman toplum, başarımıza, büyümemize ve güvenliğimize birçok yönden katkıda bulundu, bulunmaya da devam ediyor." dedi.

Victoria Eyalet Başbakanlığınca her yıl düzenlenen geleneksel iftara, eyaletin Maliye ve Çok Kültürlülük Bakanı Robin Scott, Spor ve Turizm Bakanı Hamdi Eren, Türkiye’nin Melbourne Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, milletvekilleri, Müslüman ve farklı inançlara mensup dini liderlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kur’an-ı Kerim okumasıyla başlayan iftarda davetliler, Avustralya Futbol Ligi’ndeki Müslüman oyuncu Bachar Houli'nin okuduğu ezanla oruçları açtı.

İftarda konuşan Başbakan Andrews, Victoria’da yaşayan Müslümanların hem Avustralya’nın hem de eyaletin gelişmesine önemli katkı sağladıklarını belirtti.

Müslümanlara, kutsal günlerini farklı inançlara mensup Avustralyalılarla paylaştıkları için teşekkür eden Andrews, "Victoria sadece çok kültürlü değil çok inançlı bir eyalet. Müslüman toplum, bizim başarımıza, büyümemize ve güvenliğimize birçok yönden katkıda bulundu, bulunmaya da devam ediyor. Victoria’da yaşayan herkesin eşit, dini inançlarının gerektirdiği görevleri yerine getirmeleri için özgür olmaları için uğraşıyoruz.’’ diye konuştu.

Katılımcılara teşekkür eden Andrews, konuşmasını ‘‘Ramazanınız mübarek olsun’’ sözleriyle tamamladı. İftar programı, Victoria Maliye ve Çok Kültürlülük Bakanı Robin Scott ve Avustralya Müftüsü Abdel Aziem Al-Afifi’nin konuşmalarıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya iftar Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews

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