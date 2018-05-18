Avustralya’da Filistinli şehitlere gıyabi cenaze namazı

MELBOURNE (AA) – Avustralya’da ramazanın ilk cumasında camileri dolduran Müslümanlar, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda şehit olan 62 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Avustralya’da yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının üçüncü gününe rastlayan cuma namazını eda etmek için ülke genelindeki 200’den fazla cami ve mescitlere akın etti.
Farklı etnik kökenlerden Müslümanların doldurduğu camilerde cuma namazının ardından İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamda şehit düşen 62 Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Melbourne’deki cemaati en kalabalık camiler arasında yer alan Meadow Heights Camisi’nde bir araya gelen Müslümanlar, ramazanda Kur’an-ı Kerim okumanın önemi hakkındaki İngilizce ve Türkçe hutbeyi dinledi.
Cami imamı Nusrettin Öztürk, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı kınadıklarını vurgulayarak, ‘‘Filistin halkının acısı bizim acımızdır, davası bizim davamızdır, kalbimiz onlarla berber, dualarımız onlar içindir.’’ dedi.
Arakanlı, Keşmirli veya Filistinli ayırt etmeden tüm mazlumlar için dua isteyen Öztürk, hutbeyi ‘‘Cenabı Hak dünya üzerindeki Müslümanlara ramazanla yeniden dirilişi, yeniden ayağa kalmanın gücünü bahşetsin, ramazanınız mübarek olsun.’’ sözleri ile tamamladı.
Hutbenin ardından önce cuma namazının farzı, daha sonra da Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ramazanın ilk cuması Müslümanlar ve mazlumlar için yapılan dualarla sona erdi.
Resmi rakamlara göre, Avustralya’da 604 bin 200 Müslüman bulunuyor.
- Ramazanın ilk cumasında camileri dolduran Müslümanlar, Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı
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