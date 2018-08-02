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Avustralya'da köpeğin saldırdığı bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 06:19 | Son Güncelleme

Avustralya'da köpeğin saldırdığı bebek öldü

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir köpeğin saldırısına uğrayan bebek hayatını kaybetti.

Eyalet polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ismi belirtilmeyen 14 aylık kız bebek, Gippsland bölgesindeki bir çiftlikte Alman Wirehaired Pointer cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Yüzünden yaralanan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baw Baw Shire Belediyesi sınırları içindeki olayın görgü tanıkları yerel radyolara yaptıkları açıklamada, bebeğin annesinin saldırı anında köpeğe müdahale ettiğini ancak başarılı olmadığını söyledi.

Saldırgan köpeği yakalayan ve kontrol altında tutan Baw Baw Shire Belediyesinin CEO'su Alison Leighton ise yazılı açıklamasında, Alman Wirehaired Pointer cinsi köpeğin mevzuata göre yasak bir tür olmadığını belirtti.

Köpekle ilgili kararı güvenlik birimlerinin vereceğini kaydeden Leighton, "Şu anda belediye konseyi köpeğin geleceği konusunda Victoria polisinin vereceği talimatı bekliyor." ifadesini kullandı.

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14 aylık bebek öldü Avustralya Köpek saldırısı

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