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Avustralya'da köpek balığının midesinden plastik torbalar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:37 | Son Güncelleme

Avustralya'da köpek balığının midesinden plastik torbalar çıktı

MELBOURNE (AA) – Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki bir balıkçının yakaladığı köpek balığının midesinden çıkan plastik poşetler, okyanuslardaki plastik atıkların ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

NSW eyaletinde balıkçılık yapan Jason Moyce, balık ağına takılan kaplan türü küçük köpek balığının midesinden çıkan plastik poşetlerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Genelde bu tür köpek balıklarını avlamadığına işaret eden Moyce, ‘‘Şunlara bir bakın, hepsi küçük bir köpek balığının midesinden çıkıyor.’’ ifadelerini kulandı.

Takipçilerinden görüntüleri paylaşmalarını ve yorumda bulunmalarını isteyen Moyce, ‘‘Okyanuslarımıza yaptığımız şey bu mu gerçekten? Hayvanlar atıklarımızla boğuluyor. Gerçekten çok üzücü.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Deniz biyoloğu Dr. Murray MacDonald da Maintland Mercury haber sitesine yaptığı açıklamada, köpek balıklarının ve diğer deniz canlılarının suda yüzen poşetleri yuttuğuna dikkati çekti.

Ortaya çıkan görüntülerin tek kullanımlık poşetlerden kurtulmak gerektiğini ve bu poşetlerin rastgele atılmamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten MacDonald, ‘‘Plastiği nasıl kullandığımızı yeniden düşünmek zorundayız.’’ dedi.

Plastik atıkların küçük balıkları da etkilediğini ifade eden MacDonald, balıkların yuttuğu plastikleri sindiremediğini ve açlığa mahkum olarak yavaş yavaş öldüklerini sözlerine ekledi.

- Okyanuslardan yılda yaklaşık 9 milyon ton plastik atık çıkıyor

ABD'deki Georgia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, her yıl okyanuslardan yaklaşık 9 milyon ton plastik atık çıkartılıyor.

Son yıllarda deniz akıntılarının bulunduğu su yollarına çöpleri toplamak için yerleştirilen ‘‘deniz kovalarının’’ (Seabin) kirlenmeye karşı yeterli çözüm olmayacağı belirtiliyor.

Seabin Projesi'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi Pete Ceglinski, ‘‘Seabin, bir çözüm değil, çözüm eğitim, tüketim kültürümüzü değiştirmek ve geri dönüşümü nasıl daha iyi yapacağımızı öğrenmek.’’ diye konuştu.

Avustralya’daki bazı süpermarketler ve petrol istasyonları, 20 Haziran'dan itibaren müşterilerine ücretsiz tek kullanımlık poşetler vermeyi durdurma kararı aldı.

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Avustralya köpek balığı Plastik poşetler

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