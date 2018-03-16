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Avustralya'da listeria bakterili kavundan ölümler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 05:31 | Son Güncelleme

Ülkede bir çiftlikte yetiştirilen listeria bakterisi bulaşmış kavundan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki bir çiftlikte yetiştirildiği belirlenen, listeria bakterisi bulaşmış kavundan hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Victoria Eyalet Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Brett Sutton, eyalette listeria bakterisi bulunan kavundan yiyen 80 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesiyle bu hastalıktan ölenlerin sayısının 5'e çıktığını açıkladı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında bilgi vermeyen ve yaşlı adamın ölüm nedenin yapılan testler sonucunda listeria bağlantılı olduğunun tespit edildiğini belirten Sutton, "Ne yazık ki araştırmalarımıza göre ölümünün salgınla bağlantısı onaylandı." ifadesini kullandı.

Sutton, eyalette halen bakteriden etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kadın ve 4 erkek 8 kişinin yüksek riskli grubunda bulunduklarını aktardı.

Bakteri içeren kavunların ülkenin en önemli tarım şehirlerinden biri olan NSW eyaletindeki Griffith kenti yakınında bir çiftlikte yetiştirildiği belirleyen yetkililer, söz konusu meyvelerin piyasadan toplatıldığını ifade ederek vatandaşları, evlerinde bu kavunlardan varsa hemen çöpe atmaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğu bilinen listeria bakterisi, genellikle toprak, su ve hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşıyor.

Yüksek ateş, baş ağrısı, kramp, bulantı ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümcül etki gösteriyor.

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