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Avustralya'da piton terlik yuttu, kurtulması için ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 05:13 | Son Güncelleme

Brisbane kırsalında girdiği evde pitonun yiyecek sanarak yuttuğu erkek terliği midesinden ameliyatla çıkartıldı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Brisbane kenti kırsalındaki bir evde yiyecek arayan pitonun yuttuğu ev içinde giyilen erkek terliği, hayvanın hayatını kurtarmak için ameliyatla alındı.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'ın batısındaki Haigslea bölgesinde bulunan bir evde gece yiyecek arayan piton ev içinde giyilen erkek terliğini yuttu.

Geçen hafta salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda, evde akrabası ile yaşayan yaşlı adam ev içinde giydiği ve her gece yatağına girerken karyolanın altına koyduğu terliğin sağ eşini sabah kalktığında yerinde bulamadı.

Giymeye alışık olduğu terliği akrabasıyla aramaya başlayan yaşlı adam cuma günü evin bir bölümündeki malzemeler arasında yatan halı desenli piton yılanını fark etti.

Yılanın midesindeki şişkinlikte oluşan şekli gören ev sahibi ile akrabası bir türlü bulamadıkları terliğin "davetsiz misafir" tarafından yutulduğunu anladı.

- "Piton, terliğin üzerinde fare görmüş olabilir"

Yaşlı adam ve akrabası kayıp terliğin akıbetinin belli olmasının ardından profesyonel yılan yakalayıcısı Sally ve Norman Hill çiftini arayarak yardım istedi.

Pitonu saklandığı yerden eşinin çıkardığını belirten Sally Hill, şöyle konuştu:

"Yılanı yakaladığımızda terliği yuttuğu belliydi. Hatta geride kalan terlikle yılanın karnındaki şişliği ölçtük, terliğin tabanını deriden hissedebiliyorduk. Yılanın terliği yanlışlıkla yuttuğunu tahmin ediyoruz. Benim düşüncem, terliğin üzerine bir sıçan veya possum (Avustralya'da yaşayan bir tür keseli hayvan) çıktı veya üstüne işedi ya da içinden fare veya sıçan çıktı ve yılan bunu gördü. Bir terlik veya buna benzer garip bir şey yiyen bir yılanla ilk defa karşılaşıyoruz. Normalde possum, kedi, köpek veya tavuk ama ilk defa terlik gördük."

- "Yılan bulunmasaydı hastalık ya da açlıktan ölebilirdi"

Veterinere teslim edilen pitonun, terliği 48 saat içinde kusarak çıkartma ihtimaline karşı iki gün bekletildi ancak hareketlerinin zayıflaması üzerine karnındaki terlik, pazartesi günü yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından Dr. Josh Llinas tarafından alındı.

Pitonun yakalanmasaydı ölebileceğini dile getiren Dr. Llinas, şu bilgileri verdi:

"Terlik sindirilemediği için midede kalırdı ve bu da mide hastalıkları, ülserler veya enfeksiyon gibi bazı ciddi sorunlara yol açabilirdi. Bu görülmeyen bir şey değil, böyle şeylerin olduğunu görüyoruz. Bir süre bir şey yiyemez ve bu da açlıktan ölmeye sebep olabilir. Başka bir olasılıkta yabancı nesneyi kusmaktı. Onları genellikle kendileri kusması için 24-48 saat bir süre veriyorum, gerekmedikçe ameliyat etmek istemiyorum. Bu durumda hareket etmiyordu, onun için ameliyat yapmaya karar verdik."

Ameliyattan sonra yılanın iyi olduğunu belirten Dr. Llinas, birkaç gün rehabilitasyonda tutulduktan sonra doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya piton terlik yuttu Queensland

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