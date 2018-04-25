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Avustralya'da "Şafak Ayini"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 02:25 | Son Güncelleme

Gelibolu Yarımadası'nda 103 yıl önce hayatını kaybeden Anzak askerlerinin anıldığı Şafak Ayinleri, ülke genelinde yüz binlerce Avustralyalının katılımıyla gerçekleştirildi

MELBOURNE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yılı dolayısıyla Avustralya'da düzenlenen Şafak Ayinlerine katılan yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu Yarımadası'nda hayatını kaybeden atalarını andı.

Avustralya'nın başkenti Canberra, eyalet başkentleri Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth ve Hobart'ın yanı sıra tüm kentlerde, Çanakkale Savaşları'nda yaşamını yitiren Anzak askerleri için Şafak Ayinleri düzenlendi.

Yüz binlerce Avustralyalı, Gelibolu Yarımadası'na 1915 yılında atalarının yaptığı Anzak Çıkarması'nın 103'üncü yılında Şafak Ayinlerinin gerçekleştirildiği alanlara adeta akın etti.

- Melbourne'deki törenler

Sabahın ilk ışıklarında Gelibolu'ya Anzak askerleri tarafından yapılan çıkarmanın zamanı dikkate alınarak organize edilen Melbourne'deki "Şafak Ayini"ne on binlerce Anzak torunu katıldı.

Soğuk havaya rağmen alanı dolduran vatandaşlar, Çanakkale'de yaşamını yitiren Anzak askerleri için saygı duruşunda bulundu.

Kent merkezindeki Anzak Anıtı'nda gerçekleşen ayine, her yaştan Avustralyalının katılması dikkati çekti.

İkinci Dünya Savaşı'nda kaybettiği babasını ve Avustralyalı askerleri anmak için ayine katıldığını belirten Patricia Teague, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok duygusal bir gün. İlk kez Melbourne Anzak Anıtı'nda bulunuyorum. Daha önce birkaç kez Şafak Ayini'ne katıldım ancak buna katılmamıştım. Bu sabah burada bulunmak çok duygusaldı." dedi.

Avustralya bayrağına sarılarak törene katılan 13 yaşındaki Mary Bird ise "Bizim için savaşan tüm askerler için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren ayin, Avustralya adına hayatlarını kaybeden askerler anısına yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

"Şafak Ayini"nin ardından gün boyu devam edecek Anzakları anma programı kapsamında her yıl olduğu gibi bu sene de geniş katılımlı resmigeçit törenleri düzenlenecek.

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