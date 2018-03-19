HABER

Avustralya’da tropikal Marcus kasırgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

Tropikal Marcus kasırgası, Darwin’e milyonlarca dolarlık hasar verdi

MELBOURNE (AA) - Avustralya’nın Darwin kentinde binlerce evi elektriksiz bırakan ve yüzlerce ağacı yerinden söken tropikal Marcus kasırgasının geride milyonlarca dolarlık hasar bıraktığı bildirildi.

Bölge Acil Servis ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Bölgesi’nin (NT) başkenti Darwin’i vuran tropikal Marcus kasırgası yüzünden, 15 bin 530 evin elektriksiz kaldığı ve yerinden sökülen yüzlerce ağacın çok sayıda araca zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, 14 bin eve yeniden elektrik verildiği ancak okulların kapalı olduğu ifade edildi.

Kasırganın yerinden söktüğü yüzlerce ağacın ev ve araçların üzerine düşmesi sonucunda oluşan maddi zararın hasar tespitinden sonra ortaya çıkacağı ancak ilk belirlemelere göre kentteki zararın milyonlarca dolar olacağı kaydedildi.

Elektrik hatlarının koptuğu ve bazı yolların kapalı olduğu kentte, sabah başlayan temizlik çalışmalarına görevlilerin yanı sıra gönüllü ekipler destek veriyor.

Öte yandan sağlık ekipleri alt ve üst yapıda meydana gelen hasarlar yüzünden bölge sakinlerini, toprak kaynaklı hastalık olan ve kemirgenlerden bulaştığı bilinen melioidoz hastalığına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Federal Kuzey Bölgesi Bakanı Michael Gunner, son 30 yılın en güçlü kasırgası olan Marcus’un can kaybı olmadan atlatılmasından mutlu olduğunu söyledi. Bakan Gunner, "Gösterilen çaba olağanüstüydü, kimse yaralanmadı. Bu da benim için inanılmaz bir şey." dedi.

Bölgedeki mağazaların ihtiyaçları karşılamak için erken açılıp geç kapanacağını belirten Gunner, okulların ne zaman açılacağına ise yıkılan ağaçların temizlenmesinden sonra karar vereceklerini ifade etti.

Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!Olay yaratacak Erdoğan'da suikast girişimi iddiası!
Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!Rekora doymayan dolar güne böyle başladı!
Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya Darwin Tropikal Marcus Kasırgası

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Hamile eşini vurdu, gerçek hastanede ortaya çıktı!

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

Survivor 2018'e katılan son yarışmacı Belma Canbeldek kimdir? Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye olmuştu?

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

O buluşmada alınan Erdoğan kararı

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

Afrin'den kaçan teröristlerin son mesajı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

İşte Afrin'den son fotoğraflar!

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Akit yazarı Ali Akben: AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde kayaya toslayacak

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın: Çıplak gösteren gözlük satmadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Güncel Türkiye deprem haritası çıkarıldı! Deprem riski ve tehlikesi en yüksek yerler nereleri?

Güncel Türkiye deprem haritası çıkarıldı! Deprem riski ve tehlikesi en yüksek yerler nereleri?

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!

Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

Günlük burç yorumları 19 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

UBER sürücüsüne pusu kurup dehşeti yaşattılar!

UBER sürücüsüne pusu kurup dehşeti yaşattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.