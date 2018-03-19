Avustralya’da tropikal Marcus kasırgası

Öte yandan sağlık ekipleri alt ve üst yapıda meydana gelen hasarlar yüzünden bölge sakinlerini, toprak kaynaklı hastalık olan ve kemirgenlerden bulaştığı bilinen melioidoz hastalığına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Elektrik hatlarının koptuğu ve bazı yolların kapalı olduğu kentte, sabah başlayan temizlik çalışmalarına görevlilerin yanı sıra gönüllü ekipler destek veriyor.

Kasırganın yerinden söktüğü yüzlerce ağacın ev ve araçların üzerine düşmesi sonucunda oluşan maddi zararın hasar tespitinden sonra ortaya çıkacağı ancak ilk belirlemelere göre kentteki zararın milyonlarca dolar olacağı kaydedildi.

Açıklamada, 14 bin eve yeniden elektrik verildiği ancak okulların kapalı olduğu ifade edildi.

Bölge Acil Servis ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Bölgesi’nin (NT) başkenti Darwin’i vuran tropikal Marcus kasırgası yüzünden, 15 bin 530 evin elektriksiz kaldığı ve yerinden sökülen yüzlerce ağacın çok sayıda araca zarar verdiği belirtildi.

Federal Kuzey Bölgesi Bakanı Michael Gunner, son 30 yılın en güçlü kasırgası olan Marcus’un can kaybı olmadan atlatılmasından mutlu olduğunu söyledi. Bakan Gunner, "Gösterilen çaba olağanüstüydü, kimse yaralanmadı. Bu da benim için inanılmaz bir şey." dedi.

Bölgedeki mağazaların ihtiyaçları karşılamak için erken açılıp geç kapanacağını belirten Gunner, okulların ne zaman açılacağına ise yıkılan ağaçların temizlenmesinden sonra karar vereceklerini ifade etti.