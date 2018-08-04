Avustralya'da Türk hacı adaylarının yolculuğu başladı

MELBOURNE (AA) – Avustralya’da yaşayan Türk vatandaşlarından hac ibadetini yerine getirmek isteyen 129 hacı adayının kutsal topraklara yolculuğu başladı.

Bu yıl Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarının organizasyonu altında hac farizasını yerine getirmek isteyen Türk hacı adaları için Melbourne Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene hacı adaylarının yakınlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eşi ile birlikte ilk kez hacı olmak üzere yola çıktıklarını belirten Savaş İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecandan titrediğini söyledi. İkiz, ‘‘Ayaklarım bile titriyor heyecandan. Çok süper. Keşke, biraz daha önceden yapsaydık. Allah’ın izniyle bütün Müslüman kardeşlerimin hepsine nasip etsin, yani gerçekten en güzel duygu budur.’’ dedi.

Kutsal topraklara vardıklarında bütün arkadaşlarına dua edeceklerini vurgulayan Emine Çetinkaya, ‘‘Hacca ilk defa gidiyorum. Rabbim kabul olunanlardan eylesin inşallah. Her zaman istedik, bu sene bizim sıramızmış, davetiye bize geldi. Allah herkese görmeyi nasip etsin.’’ ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi tarafından uğurlanan hacı adaylarının yakınları ile vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Yapılan toplu duanın ardından kendilerini uğurlamaya gelenlerle helalleşen hacı adayları, 5 Eylül’de geri dönmek üzere yolculuğa başladı.

