HABER

Avustralya'da Türk hacı adaylarının yolculuğu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

Hacı adayları Melbourne’dan yola çıktı

MELBOURNE (AA) – Avustralya’da yaşayan Türk vatandaşlarından hac ibadetini yerine getirmek isteyen 129 hacı adayının kutsal topraklara yolculuğu başladı.

Bu yıl Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarının organizasyonu altında hac farizasını yerine getirmek isteyen Türk hacı adaları için Melbourne Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene hacı adaylarının yakınlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eşi ile birlikte ilk kez hacı olmak üzere yola çıktıklarını belirten Savaş İkiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecandan titrediğini söyledi. İkiz, ‘‘Ayaklarım bile titriyor heyecandan. Çok süper. Keşke, biraz daha önceden yapsaydık. Allah’ın izniyle bütün Müslüman kardeşlerimin hepsine nasip etsin, yani gerçekten en güzel duygu budur.’’ dedi.

Kutsal topraklara vardıklarında bütün arkadaşlarına dua edeceklerini vurgulayan Emine Çetinkaya, ‘‘Hacca ilk defa gidiyorum. Rabbim kabul olunanlardan eylesin inşallah. Her zaman istedik, bu sene bizim sıramızmış, davetiye bize geldi. Allah herkese görmeyi nasip etsin.’’ ifadelerini kullandı.

Yüzlerce kişi tarafından uğurlanan hacı adaylarının yakınları ile vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Yapılan toplu duanın ardından kendilerini uğurlamaya gelenlerle helalleşen hacı adayları, 5 Eylül’de geri dönmek üzere yolculuğa başladı.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Bir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyorBir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya hacı adayları Melbourne

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.