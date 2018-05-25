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Avustralya'da yabancı istihbarat birimlerinin faaliyetleri arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

ASIO Başkanı Duncan Lewis: - "Avustralya'da yabancı istihbarat birimlerinin girişimleri eşi görülmemiş şekilde arttı"

Avustralya'nın İstihbarat Güvenlik Teşkilatı (ASIO), ülkede yabancı istihbarat birimlerinin girişimlerinin eşi görülmemiş şekilde arttığı uyarısı yaptı.

ASIO Başkanı Duncan Lewis, parlamentoda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yabancı istihbarat birimlerinin Avustralya'nın diplomatik, ekonomik ve askeri alandaki iş birlikleri hakkındaki gizli bilgileri hedeflediklerini belirtti.

Ülkede yabancı istihbarat faaliyetlerinin eşi görülmemiş bir şekilde arttığını ifade eden Lewis, "İçeriden yapılan casusluk, müdahale, sabotaj gibi faaliyetler ülkemizin çıkarlarında feci zararlara yol açabilir. Bu durum egemenliğimizi, güvenliğimizi ve refahımızı zedeliyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
avusturalya casusluk istihbarat

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