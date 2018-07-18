HABER

Avustralya'da yeni bir yılan türü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

Yılanın çok nadir rastlanan ve toprak altında yaşayan bir tür olduğu bildirildi

Avustralyalı biyologlar yeni bir yılan türü keşfetti.

Avustralya'da, Queensland Üniversitesinde görevli biyologlar tarafından şans eseri yeni bir yılan türünün bulunduğu belirtildi.

Yılan türünü keşfeden ekipten biyolog Bryan Fry, deniz yılanları hakkında araştırma için gittikleri bölgede toprak altında yaşayan bir yılanla karşılaşacaklarını tahmin etmediklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Yılanın, Cape York Peninsula'nın batı kıyılarında bulunduğunu kaydeden Fry, sürüngenin, köstebek yılanları gibi toprak altında yaşayan bir tür olduğunu ifade etti.

Biyologlar, yılanın limandaki gemiler vasıtasıyla deniz kenarına geldiğini tahmin ediyor.

Bilim insanları, 2014'te bulunan yılan üzerinde uzun süren araştırmalar sonucunda, "çok nadir rastlanan yeni bir tür" olduğuna karar verdi.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldularAdnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular
Ağabeyinin kaçırdığı kıza karşılık kaçırıldığı iddia edilen şoförden haber yokAğabeyinin kaçırdığı kıza karşılık kaçırıldığı iddia edilen şoförden haber yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avustralya yılan türü

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi! CHP'den '28 gün kaldırılsın' teklifi

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.