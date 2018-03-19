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Avustralya'daki yangınlarda 88 ev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 05:35 | Son Güncelleme

Victoria'da 18, NSW'de ise 70 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerindeki yangınlarda 88 evin yandığı, çok sayıda havyanın da telef olduğu bildirildi.

NSW ve Victoria itfaiye yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre, hafta sonunda çalılık alanda başlayan yangınlarda Victoria'da 18, NSW'de ise 70 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

Kırsal Yangın Servisi (RFS), NSW’nin sahil kasabası Tathra yakınlarında dün başlayan ve halen devam eden çalılık alan yangınlarında 70 evin tamamen veya kısmen yandığını, çok sayıda binada da hasar olduğunu duyurdu.

RFS bölge yetkilisi Paul Best, hava şartlarının gece saatlerinde düzelmesiyle bölge için verilen acil uyarısının "izle ve dikkatli ol" derecesine indirildiğini belirtti.

Best yangıların yer yer kontrol altına alındığını ancak vatandaşların evlerine dönmeleri için henüz erken olduğunu kaydetti.

Öte yandan, NWS Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian'ın yangının tahrip ettiği bölgelerde havadan inceleme yapması bekleniyor.

- Victoria'daki yangın

Victoria eyaletinin güneyindeki Terang, Garvoc ve Camperdown kasabalarının yakınanlarında 40 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangınlarda 18 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

Acil Durum Yönetimi Komiseri Craig Lapsley, rüzgarın hızını kaybetmesi ile yangınların kontrol altına alınmaya başladığını aktardı. Lapsley, yangında ölüm, ağır yaralanma ve kayıp kişiler olmadığını, ancak birçok çiftçinin çok sayıda hayvanını kaybettiğini belirtti.

Eyalette dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlar nedeniyle bölgedeki 40'a yakın kasaba için "acil durum" uyarısı yapılmıştı.

Ülke tarihinin en büyük yangın felaketi 2009'da Victoria eyaletinde meydana gelmiş, "Kara Cumartesi’" olarak bilinen yangında 173 kişi yaşamını yitirmiş, 414 kişi de yaralanmıştı.

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