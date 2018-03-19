Avustralya'daki yangınlarda 88 ev yandı

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Victoria ve Yeni Güney Galler (NSW) eyaletlerindeki yangınlarda 88 evin yandığı, çok sayıda havyanın da telef olduğu bildirildi.

NSW ve Victoria itfaiye yetkilerinin yaptığı açıklamalara göre, hafta sonunda çalılık alanda başlayan yangınlarda Victoria'da 18, NSW'de ise 70 ev yandı, çok sayıda çiftlik hayvanı da telef oldu.

Kırsal Yangın Servisi (RFS), NSW’nin sahil kasabası Tathra yakınlarında dün başlayan ve halen devam eden çalılık alan yangınlarında 70 evin tamamen veya kısmen yandığını, çok sayıda binada da hasar olduğunu duyurdu.

RFS bölge yetkilisi Paul Best, hava şartlarının gece saatlerinde düzelmesiyle bölge için verilen acil uyarısının "izle ve dikkatli ol" derecesine indirildiğini belirtti.

Best yangıların yer yer kontrol altına alındığını ancak vatandaşların evlerine dönmeleri için henüz erken olduğunu kaydetti.

Öte yandan, NWS Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian'ın yangının tahrip ettiği bölgelerde havadan inceleme yapması bekleniyor.

- Victoria'daki yangın