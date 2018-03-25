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Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:27 | Son Güncelleme

Avustralyalı Qantas Havayolları’nın 17 saat süren Perth-Londra ilk direkt uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.Avustralyalı Qantas Havayolları, Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuşu gerçekleştirdi.

Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuş

Avustralyalı Qantas Havayolları’nın 17 saat süren Perth-Londra ilk direkt uçuşu başarıyla gerçekleştirildi.
Avustralyalı Qantas Havayolları, Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuşu gerçekleştirdi. 200 yolcu ve 16 mürettebat ile Avustralya’nın Perth kentinden kalkış yapan yolcu uçağı 14 bin 498 kilometre kat ederek İngiltere’de bulunan Heatrow Havalimanına indi. Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak ile gerçekleştirilen sefer 17 saat sürdü. Sefer, havayolu şirketinin uzun mesafeli uçuşlara yenisinin eklenmesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Qantas Havayolları CEO’su Alan Joyce, gerçekleştirilen seferi “oyun değiştiren rota” olarak tanımladı. Sefer öncesinde konuşan Joyce, Avustralya-İngiltere sarasında daha önce gerçekleştirilen uçuşların “kanguru rota” şeklinde olduğunu ifade ederek, 7 durakla gerçekleştirilen uçuşların 4 gün sürdüğünü hatırlattı.
Ülkenin Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth kentinden gerçekleştirilen seferlerle birlikte turist sayısının artması bekleniyor.
Perth-Londra direkt uçuşu, Katar Havayollarının 14 bin 523 kilometre mesafeli Doha-Auckland seferinin ardından dünyanın en uzun ikinci seferi oldu.

Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuş

Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuş

Avustralya’dan İngiltere’ye ilk direkt uçuş

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