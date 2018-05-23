Avustralyalı Sonia Müslüman oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de müftülüğe müracaat eden Avustralya vatandaşı Sonia Leanne Rowell, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Denizli İl Müftülüğüne müracaat eden Avustralya vatandaşı Sonia Leanne Rowell için müftülükte ihtida merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Ortanca, Sonia Leanne Rowell'e İslam'ın esaslarını anlattı, İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgi verdi.

İl Müftü Yardımcısı Ortanca, "On bir ayın sultanı ramazan ayında bir kardeşimizin Müslüman olmasına şahitlik etmemizden dolayı Rabb'imize ne kadar şükretsek azdır. Sonia'nın ifade ettiği gibi, araştırmaları sonucunda Müslüman olması gösteriyor ki hak din ve Allah katında tek din İslam'dır. Sonia kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabb'imden niyazım, Müslüman olan kardeşimize, yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Rowell de kendi arzusuyla kelimeişehadet getirip Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Müslüman olmak için İslamiyet'i iki yıldan beri araştırıyordum. Bu vesileyle Türkiye'de iki aydır İslamiyet'i yakından inceleme fırsatı buldum. İslamiyet'in diğer inanç mensuplarına gösterdiği saygı ve hoşgörüden dolayı Müslüman olmaya karar verdim." dedi.

Müslüman olan Sonia Leanne Rowell'e İl Müftü Yardımcısı Ortanca tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı Kur'an-ı Kerim'in İngilizce meali hediye edildi.

İhtida merasiminde Haytabey Camisi imam hatibi Mehmet Çoban, Caner Ayvaz, Ahmet Aykol, Selcan Kandemir ve Sevilay Tuğan şahitlik yaptı.

