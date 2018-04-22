Avustralyalı Türkler ve Anzaklar atalarını andı

Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesinin davetlisi olarak Anzak törenlerine katılmak üzere Avustralya’da bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı da programda hazır bulundu.

- ‘‘Türk askerlerine ve Türk halkına karşı derin bir saygı var’’

Victoria Çok Kültürlülük Bakanı Robin Scott, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada "Savaştan sonra muhteşem bir dostluk oluştu, insanlar karşılıklı saygı ile bir araya geliyorlar, (Avustralya’da) Türk askerlerine ve Türk halkına karşı derin bir saygı var. Türkiye’de de Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar'a karşı derin saygı var." dedi.

Victoria Muharip Gaziler Derneği Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş da Avustralya’da yaşayan Türklere duyulan saygının, savaş esnasında ve sonrasında gösterilen mertliğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Altıntaş, "103 yıl evvel bizim dedelerimiz, Gelibolu’da, Johnlar ve Mehmetler birbirleri ile savaştılar ama mertçe savaştılar, ikisi de görevlerini yaptılar. Biz bugün burada Avustralyalı dostlarımızla aynı masada yemek yiyorsak, o şehitlerimizin, gazilerimizin Gelibolu’da mertçe savaşmalarından dolayıdır.’’ ifadelerini kullandı.