Avustralya'nın en kalabalık eyaletinde kuraklık hakim

Avustralya'nın en kalabalık eyaleti New South Wales'in (NSW) tamamının kuraklığa teslim olduğu belirtildi.
BBC'nin haberine göre, yetkililer yağışsız geçen kış aylarının Avustralya'nın doğusunda kuraklığa neden olduğunu kaydetti.
Kıtanın tarımsal üretiminin dörtte birini karşılayan New South Wales eyaletinin tamamının "yüzde yüz kurak" olduğu ifade edildi.
NSW yönetimi ve federal hükümetin kuraklıkla mücadele kapsamında 430 milyon dolarlık fon ayırdığı belirtildi.
Güney Yarımküre'de kış aylarından olan temmuzda New South Wales eyaletinin bazı kesimlerine 10 milimetreden az yağış düştüğü bildirildi.
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