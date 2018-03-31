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Avustralya'nın "sınır dışı" kararına Rusya'dan misilleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 05:22 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Turnbull, Rusya'nın Avustralyalı iki diplomatı sınır dışı etme kararını "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi

MELBOURNE (AA) - Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, iki Rus diplomatı sınır dışı etmelerine aynı şekilde karşılık veren Rusya'nın kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Başbakan Turnbull, Dışişleri Bakanı Julie Bishop ile hükümetin resmi internet sayfasından yaptığı ortak açıklamada, Rusya'nın Avustralyalı iki diplomatı sınır dışı etme kararını değerlendirdi.

Avustralya'nın hafta içinde aldığı iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık Rusya tarafından gösterilen tepkinin beklenmedik bir durum olmadığını belirten Turnbull, ancak bunun "hayal kırıklığı" olduğunu kaydetti.

Rusya'nın söz konusu diplomatları haklı bir neden olmadan sınır dışı edeceği vurgulanan açıklamada, "Avustralya'nın elçiliğinden ihraç edilecek personel, diplomatik ve konsolosluk ilişkileri konusunda Viyana Sözleşmelerine uygun olarak diplomatik ve konsolosluk işlevlerini yerine getiriyordu. Bu eylemin Rusya tarafından haklı bir nedeni yok." ifadelerine yer verildi.

Eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin başkenti Londra'da sinir gazı ile zehirlenmesini "Birleşik Krallık'ın egemenlik haklarına doğrudan saldırı" olarak nitelendiren Turnbull, müttefikleri ile dayanışmalarını göstermek için iki Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada ise Avustralya dahil 23 ülkeye, sınır dışı ettikleri Rus diplomat sayısı kadar diplomatın "istenmeyen adam" ilan edildiği bildirilmişti.

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