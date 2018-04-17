Avusturya’dan Türkiye çıkışı: AB üyesi olmamalı

Son dönemde başbakanlık koltuğuna Sebastian Kurz’un oturmasıyla birlikte Türkiye karşıtı tutumunu sertleştiren Avusturya’dan yeni bir açıklama geldi. Avusturya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtti.
Bluemel ayrıca “Türkiye’nin AB’nin bir üyesi olması gerektiğine inanmıyoruz” dedi.
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