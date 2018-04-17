HABER

Avusturya’dan Türkiye çıkışı: AB üyesi olmamalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 18:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmamasını isteyen ülkelerden Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı açıklamalarda bulundu. Avusturya'nın AB'den Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel, "Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerekiyor" dedi.

Avusturya’dan Türkiye çıkışı: AB üyesi olmamalı

Son dönemde başbakanlık koltuğuna Sebastian Kurz’un oturmasıyla birlikte Türkiye karşıtı tutumunu sertleştiren Avusturya’dan yeni bir açıklama geldi. Avusturya’nın Avrupa Birliği’nden Sorumlu Bakanı Gernot Bluemel Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini belirtti.

Bluemel ayrıca “Türkiye’nin AB’nin bir üyesi olması gerektiğine inanmıyoruz” dedi.

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama! Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama!
Macron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremedinizMacron'a bir tokat da Rusya'dan: Aramıza giremediniz
Skandal Türkiye’ye yazısıSkandal Türkiye’ye yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Türkiye AB müzakere Gernot Bluemel

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 10 yorum
AYNI DÜŞÜNCEDEYİM.ADALETİN,HUKUKUN,DEMOKRASİNİN OLMADIĞI,İNSANLARIN MALLARININ GASP EDİLDİĞİ,BASININ SUSTURULDUĞU,İNSANLARA YARGI ELİYLE KUMPAS KURULDUĞU,HIRSIZLARIN SERBEST DOLAŞTIĞI ÜLKELERİN AB DE YERİ YOKTUR.
korkma viyanaya bir daha gelmeyiz gerekte yok çünkü içindeyiz hiç hoplama
hiç bir zaman da üye olamıyacağız olağan üstü hal ile yönetilen her türlü adaletsizliğin hak ihlalilin olduğu bir ülkeyi kim ister
salalım Suriyelileri afganları :)
hasdan sen hastır bi git orda yaşa ne işin var buralarda onlar viyanayı unutmamış senin kuyruk acın ne acaba
@hasdan. Ülkenden nefret ediyorsun gibi sanki.hainlerin bi ülkesini yabancilara şikayet ettigi gibi aynen.
fareye rakı içirmişler o aslan buraya gelecek demiş...bu avusturyalılar fare kadar bile degiller ..
Alırsanız adam değilsiniz
Niye istesinler, Türkiye bir ülkeden çok mülteci kampı.
Siz birliğinize almamanızı anlıyorum da ,bu bizi yönetenler sizin kanunlarınızdan daha iyisini neden yapmıyorlar?Cevap.Köhnemiş dincilik.Bu gün bilim dünyada din kurallarını anlamsız kılmıştır.Ama halkları sömürmek için gerekli diyor süper güçler.
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye konulu Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Mardin'de doğuştan albino hastalığıyla dünyaya gelen kardeşler yardım bekliyor!

Eski AYM Genel Sekreteri için karar

Eski AYM Genel Sekreteri için karar

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Atanamadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar hakkındaki skandal paylaşıma tepkiler büyüyor

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.