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Avusturya İranlı diplomatın statüsünü tanımayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:43 | Son Güncelleme

Avusturya, Paris'te yapılması planlanan terör saldırısına karıştığı suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan İranlı bir diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulundu

VİYANA (AA) - Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan terör saldırısına karıştığı suçlamasıyla İran'ın Viyana Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın diplomat statüsünün tanınmayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Thomas Schnöll, basına yaptığı açıklamada, İran'ın Viyana Büyükelçisinin konuya ilişkin dışişleri bakanlığına çağrıldığını belirterek, "Diplomatın dokunulmazlığının kaldırılması için gönderen ülkeden ricada bulunduk." ifadesini kullandı.

Schnöll, Belçika Savcılığının Viyana'da görevli diplomat hakkında tutuklama kararının bulunduğunu, bu nedenle 48 saat içinde diplomat statüsünün tanınmayacağını bildirdi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'in aktardığı haberde, Paris'te İran muhalefeti tarafından cumartesi günü düzenlenen bir toplantıya yönelik yapılması planlanan saldırıya adının karışmasıyla suçlanan diplomata, Belçika emniyet güçleri tarafından dün patlayıcı madde ile yakalanan iki kişinin verdiği ifadeler doğrultusunda ulaşıldığı ileri sürüldü.

- İran Cumhurbaşkanı Ruhani yarın Viyana'da

Resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Viyana'ya gidecek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyareti öncesi yaşanan gelişmeye, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Salih tepki gösterdi.

Paris'te, cumartesi günü düzenlenen İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyinin etkinliğine saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen İran asıllı iki Belçika vatandaşı ve İranlı başka bir diplomat tutuklanmıştı.

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