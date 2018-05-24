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Avusturya İslam Federasyonu'nun iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 00:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu söyledi - Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Mehmet Arslan, ülkede ırkçı, İslamofobik ve antisemitik saldırıların artış gösterdiğini vurgulayarak, bunlara karşı birlikte mücadele edilmesi çağrısında bulundu

VİYANA (AA) - Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Ramazan ayının duygu ve düşünceler başta olmak üzere paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Viyana'da Avusturya İslam Federasyonu tarafından iftar programı düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun'un yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Çarıkçı, yaklaşık bir yıldır Viyana'da görev yaptığını belirterek, İslam Federasyonunun düzenlediği iftar yemeği vesilesiyle çeşitli etnik köken ve dine sahip katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çarıkçı, "Ramazan paylaşmaktır. Düşüncelerin, duyguların paylaşıldığı önemli bir aydır." dedi.

- "Vatandaşlık bizim için gönül bağının hukuki olan ifadesidir"

Avusturya'da yaşayan vatandaşların bulundukları ülkede birlik içinde başarılı bir şekilde yaşamasından Türkiye'nin memnuniyet duyacağını belirten Çarıkçı, "Türkiye kendine sığınan mazlumları unutmadığı gibi vatandaşlarını ve soydaşlarını da hiçbir zaman unutmaz. Vatandaşlık bizim için gönül bağının hukuki olan ifadesidir." diye konuştu.

Çarıkçı, Türkiye'de 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağını hatırlatarak, Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü bütün talimatların yerine getirildiğini, Avusturya'nın Almanya gibi en uzun süre seçmenlerin oy kullanacağı ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

13 gün boyunca 7-19 Haziran arasında Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında kurulacak sandıklarda seçmenlerin oylarını kullanabileceğini aktaran Çarıkçı, Avusturya makamlarına gösterdikleri iş birliğinden ötürü teşekkür etti.

Filistin'de yaşanan drama da değinen Çarıkçı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından düzenlenen "Filistin İnsani Yardım Kampanyası"na destek olunması çağrısında bulundu.

- Birlik ve dayanışma çağrısı

İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun da Avusturya'da yaşayan Müslümanların zor günlerden geçtiğini vurgulayarak, birlik ve dayanışma içinde bu zor günlerin üstesinden gelinebileceğini söyledi. Olgun, Ramazanın yalnız Müslümanlara ait bir ibadet olmadığını diğer semavi dinlerde de bulunduğunu anımsatarak, Ramazanın birleştirici ruhuna dikkati çekti.

Viyana İslam Federasyonu Başkanı Mehmet Arslan da Avusturya'da din ve vicdan özgürlüğünün yasalarca koruma altına alındığını belirterek, "Irkçı, İslamofobik ve antisemitik saldırılar artış göstermekte. Ne yazık ki kimileri dini ibadetlerin özgürce yapılmasını anlayışla karşılamıyor." ifadesini kullandı.

Arslan, Avusturya'da her bir bireyin hukukun üstünlüğü ve din özgürlüğünü sağlamak için çalışması gerektiğine işaret ederek, "Hangi dine mensup olursa olsun dindar insanlar korkmadan, suçlu ilan edilmeden dini vecibelerini yerine getirmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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“Ramazan paylaşmaktır” Asip Kaya' Avusturya İslam Federasyonu iftar programı Mehmet Ferden Carikci

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