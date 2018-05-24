Avusturya İslam Federasyonu'nun iftarı

VİYANA (AA) - Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Ramazan ayının duygu ve düşünceler başta olmak üzere paylaşma ayı olduğunu belirtti.

Viyana'da Avusturya İslam Federasyonu tarafından iftar programı düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, İslam Cemaati Başkanı İbrahim Olgun'un yanısıra çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Çarıkçı, yaklaşık bir yıldır Viyana'da görev yaptığını belirterek, İslam Federasyonunun düzenlediği iftar yemeği vesilesiyle çeşitli etnik köken ve dine sahip katılımcılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çarıkçı, "Ramazan paylaşmaktır. Düşüncelerin, duyguların paylaşıldığı önemli bir aydır." dedi.

- "Vatandaşlık bizim için gönül bağının hukuki olan ifadesidir"

Avusturya'da yaşayan vatandaşların bulundukları ülkede birlik içinde başarılı bir şekilde yaşamasından Türkiye'nin memnuniyet duyacağını belirten Çarıkçı, "Türkiye kendine sığınan mazlumları unutmadığı gibi vatandaşlarını ve soydaşlarını da hiçbir zaman unutmaz. Vatandaşlık bizim için gönül bağının hukuki olan ifadesidir." diye konuştu.