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"Avusturya, uygulama ile kendi toplumuna da zarar vermektedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "(Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararı) Bu, ırkçı, şovenist bir uygulamadır. Avusturya uygulamayı gerçekleştirmek suretiyle sadece bu uygulamanın konusu inanç mensuplarına değil aynı zamanda kendi toplumuna da zarar vermekte, Avusturya halkı arasında nefret tohumları ekmektedir"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Bu ırkçı, şovenist bir uygulamadır. Avusturya uygulamayı gerçekleştirmek suretiyle sadece bu uygulamanın konusu inanç mensuplarına değil aynı zamanda kendi toplumuna da zarar vermekte, Avusturya halkı arasında nefret tohumları ekmektedir." dedi.

Yazıcı, Rize'nin Pazar ilçesinde esnafı ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinde partisine destek istedi.

Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hayati Yazıcı, haklar ve özgürlüklerin, demokratik toplumların temelini oluşturduğunu söyledi.

Hak ve özgürlük sıralaması yapıldığında bunların başında din, vicdan, ifade özgürlüğü ve mülkiyet hakkının geldiğine dikkati çeken Yazıcı, "Görünüyor ki AB, en temel insan hakkı olan din ve vicdan özgürlüğü alanında bireylerin inandıkları dinin gereklerini öğrenme, dinlerine uygun ibadet etmelerine imkan sağlayan kurumları hedef almış oluyor. Bu, çağ dışı bir uygulamadır." diye konuştu.

Avrupa'nın ürettiği ve gururla insanlığa armağan ettiğini söylediği din ve vicdan özgürlüğü anlayışı ile Avusturya'nın yaptığının asla bağdaşmadığının altını çizen Hayati Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu, ırkçı, şovenist bir uygulamadır. Avusturya bu uygulamayı gerçekleştirmek suretiyle sadece uygulamanın konusu inanç mensuplarına değil aynı zamanda kendi toplumuna da zarar vermekte, Avusturya halkı arasında nefret tohumları ekmektedir. Bu, çok tehlikelidir. Bir an önce Avrupa'nın bu nefret amaçlı ve ırkçı yaklaşımından vazgeçmesi gerekir. AB'nin de bu konuya kayıtsız kalmaması gerekir."

Yazıcı, Almanya'da da siyasal propaganda haklarının kısıtlandığını anımsatarak, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının özgürce haklarını kullanabilmesi gerektiğine işaret etti.

Almanya'nın hak kullanımını ortadan kaldırarak güvenlik önlemi almasının "hak ihlali" olduğunu vurgulayan Hayati Yazıcı, "Bu konuda Alman dostlarımızı anlamakta zorlanıyoruz. Kendi oluşturdukları ilkelere aykırı davranmakla hiçbir yere varamayacaklarını zamanla göreceklerdir." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Avusturya'nın camileri kapatma kararı Rize

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