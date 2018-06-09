"Avusturya, uygulama ile kendi toplumuna da zarar vermektedir"

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Bu ırkçı, şovenist bir uygulamadır. Avusturya uygulamayı gerçekleştirmek suretiyle sadece bu uygulamanın konusu inanç mensuplarına değil aynı zamanda kendi toplumuna da zarar vermekte, Avusturya halkı arasında nefret tohumları ekmektedir." dedi.

Yazıcı, Rize'nin Pazar ilçesinde esnafı ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinde partisine destek istedi.

Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hayati Yazıcı, haklar ve özgürlüklerin, demokratik toplumların temelini oluşturduğunu söyledi.

Hak ve özgürlük sıralaması yapıldığında bunların başında din, vicdan, ifade özgürlüğü ve mülkiyet hakkının geldiğine dikkati çeken Yazıcı, "Görünüyor ki AB, en temel insan hakkı olan din ve vicdan özgürlüğü alanında bireylerin inandıkları dinin gereklerini öğrenme, dinlerine uygun ibadet etmelerine imkan sağlayan kurumları hedef almış oluyor. Bu, çağ dışı bir uygulamadır." diye konuştu.