Avusturya ve AB Komisyonundan Trump'a tepki

VİYANA (AA) - Avusturya Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanı Margarete Schramböck, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'yi ülkesinin "düşmanı" olarak tanımlamasına tepki göstererek, "Biz ABD'nin düşmanı değiliz, biz ABD'nin dostuyuz ve dost olarak muamele görmek istiyoruz. Yaptıklarımıza ilişkin değerlendirmeleri Twitter'dan öğrenmek istemiyoruz." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında gayriresmi sanayi ve ticaret bakanları toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Avusturya Dijitalleşme ve Ekonomi Bakanı Schramböck, AB Komisyonu Dijital İç Pazardan sorumlu Başkan Yardımcısı Andrus Ansip ve AB İç Pazar, Sanayi ve Yatırım Komiseri Elzbieta Biennkowska gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Schramböck, ülkesinin dönem başkanlığında dünya pazarında rekabet gücü olan ve sanayi alanında Avrupa'yı daha ileriye taşıyacak sanayi politikaları üzerinde görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Avusturya'nın AB Dönem başkanlığında "Koruyan Avrupa" sloganını seçtiklerine işaret eden Schramböck, dijitalleşme ile Avrupa'daki refah ve endüstriyel gelişmeyi koruyarak geliştirmek istediklerini bildirdi.