Avusturya ve Almanya Akdeniz'i sığınmacılara kapatmakta kararlı

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Almanya ile Avusturya'ya yük olacak herhangi bir önlemin hayata geçirilmeyeceği yönünde fikir birliği içindeyiz. Avrupa'ya yasa dışı göçü durdurmak, özellikle sığınmacıların AB içindeki göç hareketliliğini engellemek için birlikte hareket edeceğiz." dedi.
Almanya İçişleri Bakanı ve Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Horst Seehofer, yasa dışı göç sorununu görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir dizi temaslarda bulundu. Seehofer, Başbakan Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christan Strache ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile bir araya geldi.
Alman bakan ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Başbakanı Kurz, her iki ülkenin yasa dışı göçle mücadelede hemfikir olduğunu, İtalya, Almanya ve Avusturya'nın içişleri bakanlarının, Akdeniz rotasını sığınmacılara kapatmak için görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geleceğini açıkladı.
Kurz, her üç ülkenin hedefinin, Akdeniz rotası üzerinden gelen göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinin durdurulması olduğunu ifade etti.
Almanya'da hükümet ortaklarının yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin sağladığı uzalaşının, Avusturya'ya olumsuz bir yansıması olmayacağını kaydeden Kurz, "Almanya ile Avusturya'ya yük olacak herhangi bir önlemin hayata geçirilmeyeceği yönünde fikir birliği içindeyiz. Avrupa'ya yasa dışı göçü durdurmak, özellikle sığınmacıların AB içindeki göç hareketliliğini engellemek için birlikte hareket edeceğiz." dedi.
- Seehofer: "Akdeniz rotasını sığınmacılara kapatacağız"
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer de Avusturya ve Almanya'nın uzun yıllara dayanan tarihi dostluğuna işaret ederek, bu dostluk çerçevesinde sığınmacı sorununu görüştüklerini aktardı.
Görüşmenin çok verimli geçtiğini anlatan Seehofer, "Önümüzdeki hafta içişleri bakanları toplantısının öncesinde Roma, Viyana ve Berlin olarak Avusturya'nın Innsbruck kentinde göçmenlere güney rotayı kapatmak için görüşmelerde bulunacağız." diye konuştu.
Seehofer, Alman hükümetinin, İtalya ve Yunanistan ile yasa dışı göçün durdurulması için görüşmeler yapacağını kaydetti.
Yunanistan ve İtalya'ya giriş yapmış ve bu ülkelerde mülteci başvurusunda bulunmuş sığınmacıların, Avusturya ve Almanya sınırda durdurulmaları durumunda nasıl bir adım atılacağını aktaran Horst Seehofer, "Bu kişiler transit merkezlerine alınacak, daha sonra Roma ve Atina'ya geri gönderilecek. Bu, yasa dışı göçü durdurmak için çok önemli bir katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Seehofer, en son AB Liderler Zirvesi'nde bir kişinin, herhangi bir üye ülkeye sığınmacı başvurusu yaptıktan sonra başka bir ülkeye geçmemesi hususunda fikir birliği sağlandığını kaydetti.
Alman bakan, İtalya ve Yunanistan ile yapılacak görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda yeni önlemlerin hayata geçirilmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini ifade etti.
Gaziantep'te 'Suriye uyruklu 60 yaşlarında bir kişi down sendromlu 5 yaşlarındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddiası!
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!
Yazar Ahmet Ümit'ten canlı yayında tepki çekecek sözler: Türkiye’de orgazmı bilen kadın sayısı kaç?
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum