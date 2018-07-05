Avusturya ve Almanya Akdeniz'i sığınmacılara kapatmakta kararlı

VİYANA (AA) - Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, "Almanya ile Avusturya'ya yük olacak herhangi bir önlemin hayata geçirilmeyeceği yönünde fikir birliği içindeyiz. Avrupa'ya yasa dışı göçü durdurmak, özellikle sığınmacıların AB içindeki göç hareketliliğini engellemek için birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı ve Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Horst Seehofer, yasa dışı göç sorununu görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir dizi temaslarda bulundu. Seehofer, Başbakan Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz-Christan Strache ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile bir araya geldi.

Alman bakan ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Başbakanı Kurz, her iki ülkenin yasa dışı göçle mücadelede hemfikir olduğunu, İtalya, Almanya ve Avusturya'nın içişleri bakanlarının, Akdeniz rotasını sığınmacılara kapatmak için görüşmelerde bulunmak üzere bir araya geleceğini açıkladı.

Kurz, her üç ülkenin hedefinin, Akdeniz rotası üzerinden gelen göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinin durdurulması olduğunu ifade etti.