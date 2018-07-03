Avusturya ve Almanya arasında sığınmacı gerginliği

VİYANA (AA) - Avusturya hükümeti, Almanya'da hükümetin sığınmacılar için "transit merkezleri" kurulması yönündeki kararının ardından ülkenin İtalya, Slovenya ve Macaristan ile olan güney sınırlarını korumak için önlemler alacağını duyurdu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Başbakan Yardımcısı Heinz Christan Strache ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl, Almanya’da iktidar ortakları arasında sığınmacı politikalarına yönelik yaşanan gerginlik ve sonrasında varılan uzlaşıyı, düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

Başbakan Kurz, burada yaptığı açıklamada, Alman mevkidaşı Angela Merkel ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile telefonla görüştüğünü ancak Almanya’nın uzlaşılan göç politikalarına ilişkin nasıl bir tutum sergileyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Kurz, Alman İçişleri Bakanı Seehofer ile perşembe günü Viyana’da görüşeceklerini belirterek, "Biz her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz ancak Avusturya’ya yük olacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Kickl de Almanya’nın sığınmacı akınını durdurmak için nasıl bir yol izleyeceğini açıklaması gerektiğini vurgulayarak, "Avusturya’ya zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkenin güney sınırlarını korumak için önlemler alacağız." diye konuştu.