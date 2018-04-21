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Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

Avusturya ve Hollanda’nın skandal kararlarının ardından AB Bakanı Ömer Çelik’ten yanıt geldi. Çelik açıklamasında “Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar” dedi.

Avusturya ve Hollanda’nın kararına Bakan Çelik’ten yanıt geldi

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar" dedi.

İHA'nın haberine göre Bakan Çelik, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerle ilgili Avusturya ve Hollanda Başbakanlarının ülkelerindeki propaganda faaliyetlerine getirmiş oldukları kısıtlamalara tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Çelik, "Avusturya’yı Hollanda takip etti. 24 Haziran seçimleriyle ilgili oralarda yaşayan vatandaşlarımıza dönük seçim konuşmalarına ve toplantılarına izin vermeyeceklerini açıkladı. Bir yandan en temel demokratik hakların kullanımını engelliyorlar bir yandan da 'Türkiye’deki demokratik gelişmeler olumsuz yönde gidiyor' diyorlar. Demokrasinin kendisine karşı yapılan ikiyüzlülüğü şikayet hakkı olsaydı ilk bu tavırları üreten siyasetçilere dava açardı" ifadelerini kullandı.

"Avusturya Başbakanı ve Hollanda Başbakanı açıktır ki bu kararları alırken demokratik değerlere yaslanmıyorlar, Türkiye düşmanı ve ırkçı siyasal hareketlere selam gönderiyorlar" diyen Çelik, şu paylaşımlarda bulundu:

"Avusturya ve Hollanda bu yaklaşımlarıyla kendi ülkelerindeki demokratik değerleri zehirliyorlar. Böyle yaparak Avrupa Birliği değerlerine düşman olan ırkçı siyasi hareketlerin büyümesine katkı sağlıyorlar. Avusturya ve Hollanda sağduyulu davranmalıdır. Demokratik değerlerin zedelenmesine kapı açılırsa bunun sonu gelmez. Açılan kapıdan önce popülizm girer, sonra ırkçı siyaset meydanı ele geçirir ve en sonunda da nefret siyaseti her yere hakim olur. Avusturya ve Hollanda başbakanları bu kararları alarak kendi ülkelerine kötülük ediyorlar. Her iki ülkede de ırkçı siyasi hareketler bu yaklaşımlar yüzünden güçleniyor. Avrupa’nın içine bir türlü dışına başka türlü demokratik yaklaşım olmaz. Demokrasi konusunda sözlerinin itibarı olsun istiyorlarsa önce Türkiye karşıtlığından uzak kararlar almalılar."

AVUSTURYA VE HOLLANDA'NIN KARARI

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'li bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, "kamu düzeni için tehdit oluşturacağını" söylemişti. Dün de Avusturya Başbakanı Kurz, Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söylemişti.

Rutte, Türk politikacılarının kampanya talebini, “istenmeyen bir durum” olarak değerlendimişti. Hollanda Başbakanı, bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda’da görmek istemediklerini vurgulamıştı.

Avusturya Başbakanı Kurz, Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söylemişti.

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Ömer Çelik Avusturya Hollanda AB Bakanı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Referandumdan evet çıktığında ab ile ilişkiler son bulacaktı şehit gelmeyecekti idam çıkacaktı AB hayır diyordu papa haçlılar hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir diyordu PAPAYA koşup parasını vatikana yatirip almanyaya özüre öteki koşmuş
Öyleyse PAPA ile ailecek fotoğraf karelerinde yer alan papazlarla kiliselerde arzı endam eden TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgelilere karşı YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz
Referandumda ne tiyatro oynamışlar papada hayır diyordu kişi sevdiği ile beraberdir demişler vatikana koşup ailecek fotoğraf karelerinde yer almışlar kiliselerde papazlarla kiliselerde arzı endam etmişti PAPA cocuklari
TÜRK YARGISINDAKİ BOZULMALAR; 1.Zekeriya öze 17 aralık hırsızlığını kapat diye gönderildiği iddia edilen şükrü ciritin yargıtay başkanı yapılması. 2. danıştay başkanının ohal demokrasiyi güçlendirdi fikrinde olması. 3. anayasa mahkemesi kararlarının alt mahkemelerce uyulmaması. 4.anayasa mahkemesinin türk anayasasını korumaktan vazgeçmesi. 5. hükümetin istemediği tahliyelerde hakim ve savcıların açığa alınması. 6. anayasa aykırı olarak basın araçlarının zapt edilmesi. 7. istenmeyen tahliye olduğunda gece 12 de yeni iddianame hazırlanması. 8. ZARRABIN VERDİĞİ RÜŞVETLERİN SORUŞTURULAMAMASI.
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