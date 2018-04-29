Avusturya’da 23 Nisan etkinliği

VİYANA (AA) – Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin Viyana Başkonsolosluğu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla yapılan etkinliğe, başta çocuklar olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının ardından verilen Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlattı.

Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu’nun her köşesinden gelen temsilcilerin katılımıyla 23 Nisan 1920’de Ankara’da ilk meclisin açıldığını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş ve Türk halkının yeniden bağımsızlığa kavuşmasını sağlamıştır. İşte bu nedenle 23 Nisan TBMM’nin ilk açıldığı gün olarak Türk halkının tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir.” diye konuştu.

23 Nisan gününün Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmasının 1924’te kararlaştırıldığını ifade eden Kaya, bu tarihten 5 yıl sonra Atatürk’ün bu bayramı barış ve geleceğin sembolü olarak gördüğü çocuklara armağan ettiğini dile getirdi.

Kaya, 1979 yılından itibaren 23 Nisan’ın uluslararası etkinlik olarak kutlanılmaya başlandığını hatırlatarak, “Bu tarihten itibaren dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, Türkiye’de 23 Nisan uluslararası çocuk şenliğinde buluşmaktadır. Bu şenlik vesilesiyle her yıl yüzlerce çocuk birbirini tanıma fırsatı bularak aralarında dostluk ve kardeşlik bağları kurulmaktadır.” şeklinde konuştu.

