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Avusturya'da 3 dağcı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:39 | Son Güncelleme

Avusturya'da 3 dağcı hayatını kaybetti

Avusturya'nın batısında tırmanış sırasında 3 dağcının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Avusturya basınında çıkan haberde, ülkenin batısında yer alan Tirol bölgesinde Wilden Kaiser kentinde dağa tırmanan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Scharnitz'de de dağa tırmanan bir başka dağcının düşerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Geçen yıl Avusturya'nın Salzburg ve Tirol kentleri sınırındaki Zillertal Alplerinde tırmanan bir grup dağcıdan 5'i düşerek ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya dağcı Tirol

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