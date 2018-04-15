Avusturya’da “Abdülhamit’ten Bugüne” programı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Sultan II. Abdülhamit’in hayatı ve fikirlerinin konuşulduğu konferans düzenlendi.
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya şubesi tarafından düzenlenen “Abdülhamit’ten Bugüne” konferansına, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.
UETD Avusturya Başkanı Fatih Karakoca, açılış konuşmasında Abdülhamit’in döneminde yaşanan sorunların benzerinin bugünlerde de yaşandığını ifade ederek, geçmişte yaşananlardan ders çıkartılması için UETD olarak bu programı düzenlediklerini anlattı.
Karakoca, Türkiye’nin FETÖ ve PKK gibi dış güçlerin piyonu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin altını çizerek, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere vatandaşların ülkenin çeşitli mecralarda verdiği mücadelelere yönelik daha özverili ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.
- “FETÖ’nün gelir kaynakları kesilmeli”
Avrupalı Türkler olarak FETÖ’nün terör oluşumu olarak kabul edilmediği ülkelerde yaşandıklarını hatırlatan Karakoca, bu nedenle bu oluşuma karşı verilen mücadelenin zor ve meşakkatli bir yol olduğuna işaret etti.
Karakoca, FETÖ terör örgütünün Avrupa uzantılarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle FETÖ üyesi olduğu bilinen kişilerle ticaret yapılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar örgüte önemli oranda finansal destek sağlıyor. Örgütün gelir kaynaklarını kesmek için bu kişilere karşı daha duyarlı olunması gerekiyor.” diye konuştu.
- “Şu an dik duran bir Türkiye var”
AK Parti Bursa Milletvekili Aydın da eski Türkiye'nin geride kaldığını belirterek, “Şu an dik duran bir Türkiye var. İslam dünyasında Türkiye sadece Türkiye’den ibaret görülmüyor, Müslümanların ve mazlumların hamisi olarak değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.
AK Parti döneminde Türkiye’nin Afrika’dan Balkanlar'a kadar birçok bölgede mazlumlara elini uzattığını anlatan Aydın, Somali’ye gerçekleştirdiği bir ziyarette bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve ileri gelenlerinin Türkiye’ye olan sevgi ve muhabbetini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Aydın, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması karşısında Türkiye’nin dik duruşu sayesinde birçok ülkenin ABD karşıtı bir tutum sergilediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” ifadesiyle haklılığının onaylandığını kaydetti.
-“Abdülhamit Han'ın dönemi bugünle benzeşiyor”
Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ise Sultan II. Abdülhamit’in 33 yıllık hükümranlığı süresince dış ve iç tehditlere karşı bir başına mücadele yürüttüğünü anlattı.
Tarih şuuru olmayan ve tarihin kazandırdığı ülküyü kaybetmiş bir milletin geleceğini kuşatması ve inşa etmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Yenişehirlioğlu, dün yaşananların yeni nesillere iyi bir şekilde anlatılmasının önemine işaret etti.
Yenişehirlioğlu, “Abdülhamit Han’ın hayatını anlatmaktaki esas gayemiz, bugünle öyle ciddi benzerlikler içeriyor ki 'puzzle'ın parçaları gibi o dönemi bugüne getirip koyduğunuzda çarkların dişlileri gibi birbirini tamamlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Abdülhamit’in Filistin’de bir İsrail devletinin kurulmasına müsaade etmemesinin kendisine ağır bedellerle ödetildiğinin altını çizen Yenişehirlioğlu, İttihat ve Terakki Fırkası tarafından görevini bırakmaya zorlanan Sultanın elinde silahlı gücü olmasına rağmen ülkesinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak böyle bir teşebbüste bulunmadığını aktardı.
Payitaht Abdülhamit dizisinde Tahsin Paşa karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, tarihin dizilerden öğrenilemeyeceğini, tarihini önemseyen kişilerin kitaplardan faydalanması gerektiğine dikkati çekerek, sinema ve dizi gibi görsel sanatların en güçlü silahlardan daha etkili olduğunu, tarihi konuları anlatan dizilerin yalnız geçmişe dair merak uyandıracağını ancak sağlıklı bilginin kaynaklardan elde edilmesi gerektiği sözlerine ekledi.
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