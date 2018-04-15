HABER

Avusturya’da “Abdülhamit’ten Bugüne” programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 03:02 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa milletvekili Aydın: - “Şu an dik duran bir Türkiye var. İslam dünyasında Türkiye sadece Türkiye’den ibaret görülmüyor, Müslümanların ve mazlumların hamisi olarak değerlendiriliyor” - Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu: - “Abdülhamit Han’ın hayatını anlatmaktaki esas gayemiz, bugünle öyle ciddi benzerlikler içeriyor ki 'puzzle'ın parçaları gibi o dönemi bugüne getirip koyduğunuzda çarkların dişlileri gibi birbirini tamamlıyor”

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Sultan II. Abdülhamit’in hayatı ve fikirlerinin konuşulduğu konferans düzenlendi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Avusturya şubesi tarafından düzenlenen “Abdülhamit’ten Bugüne” konferansına, Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

UETD Avusturya Başkanı Fatih Karakoca, açılış konuşmasında Abdülhamit’in döneminde yaşanan sorunların benzerinin bugünlerde de yaşandığını ifade ederek, geçmişte yaşananlardan ders çıkartılması için UETD olarak bu programı düzenlediklerini anlattı.

Karakoca, Türkiye’nin FETÖ ve PKK gibi dış güçlerin piyonu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelenin altını çizerek, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere vatandaşların ülkenin çeşitli mecralarda verdiği mücadelelere yönelik daha özverili ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.

- “FETÖ’nün gelir kaynakları kesilmeli”

Avrupalı Türkler olarak FETÖ’nün terör oluşumu olarak kabul edilmediği ülkelerde yaşandıklarını hatırlatan Karakoca, bu nedenle bu oluşuma karşı verilen mücadelenin zor ve meşakkatli bir yol olduğuna işaret etti.

Karakoca, FETÖ terör örgütünün Avrupa uzantılarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle FETÖ üyesi olduğu bilinen kişilerle ticaret yapılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar örgüte önemli oranda finansal destek sağlıyor. Örgütün gelir kaynaklarını kesmek için bu kişilere karşı daha duyarlı olunması gerekiyor.” diye konuştu.

- “Şu an dik duran bir Türkiye var”

AK Parti Bursa Milletvekili Aydın da eski Türkiye'nin geride kaldığını belirterek, “Şu an dik duran bir Türkiye var. İslam dünyasında Türkiye sadece Türkiye’den ibaret görülmüyor, Müslümanların ve mazlumların hamisi olarak değerlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde Türkiye’nin Afrika’dan Balkanlar'a kadar birçok bölgede mazlumlara elini uzattığını anlatan Aydın, Somali’ye gerçekleştirdiği bir ziyarette bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve ileri gelenlerinin Türkiye’ye olan sevgi ve muhabbetini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aydın, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması karşısında Türkiye’nin dik duruşu sayesinde birçok ülkenin ABD karşıtı bir tutum sergilediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” ifadesiyle haklılığının onaylandığını kaydetti.

-“Abdülhamit Han'ın dönemi bugünle benzeşiyor”

Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ise Sultan II. Abdülhamit’in 33 yıllık hükümranlığı süresince dış ve iç tehditlere karşı bir başına mücadele yürüttüğünü anlattı.

Tarih şuuru olmayan ve tarihin kazandırdığı ülküyü kaybetmiş bir milletin geleceğini kuşatması ve inşa etmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Yenişehirlioğlu, dün yaşananların yeni nesillere iyi bir şekilde anlatılmasının önemine işaret etti.

Yenişehirlioğlu, “Abdülhamit Han’ın hayatını anlatmaktaki esas gayemiz, bugünle öyle ciddi benzerlikler içeriyor ki 'puzzle'ın parçaları gibi o dönemi bugüne getirip koyduğunuzda çarkların dişlileri gibi birbirini tamamlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Abdülhamit’in Filistin’de bir İsrail devletinin kurulmasına müsaade etmemesinin kendisine ağır bedellerle ödetildiğinin altını çizen Yenişehirlioğlu, İttihat ve Terakki Fırkası tarafından görevini bırakmaya zorlanan Sultanın elinde silahlı gücü olmasına rağmen ülkesinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak böyle bir teşebbüste bulunmadığını aktardı.

Payitaht Abdülhamit dizisinde Tahsin Paşa karakterini canlandıran Yenişehirlioğlu, tarihin dizilerden öğrenilemeyeceğini, tarihini önemseyen kişilerin kitaplardan faydalanması gerektiğine dikkati çekerek, sinema ve dizi gibi görsel sanatların en güçlü silahlardan daha etkili olduğunu, tarihi konuları anlatan dizilerin yalnız geçmişe dair merak uyandıracağını ancak sağlıklı bilginin kaynaklardan elde edilmesi gerektiği sözlerine ekledi.

CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldüCIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!
Selahattin Demirtaş için karar verildiSelahattin Demirtaş için karar verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asip Kaya' Avusturya Bahadır Yenişehirlioğlu Muhammed Müfit Aydın Viyana

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye'de yeni patlama sesleri

Suriye'de yeni patlama sesleri

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Gökhan Özoğuz'dan flaş 'O Ses Türkiye' açıklaması

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

İlginizi Çekebilir

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yangını görünce hemen bunu yaptılar

Yangını görünce hemen bunu yaptılar

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor? İşte İbrahim Kalın'ın yazısı

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

Sarıyer'de sokak ortasında silahlı kavga! Yaralılar var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.