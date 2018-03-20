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Avusturya'da Afgan sığınmacıların ülkeden gönderilmesine protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Bir grup gösterici, Viyana Uluslararası Schwechat Havalimanında Afgan sığınmacıların ülkeden sınır dışı edilmesinin durdurulması için gösteri düzenledi

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir grup gösterici, iltica başvuruları reddedilen Afganistan uyruklu sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine tepki gösterdi.

Viyana Uluslararası Schwechat Havalimanının geliş terminalinde toplanan göstericiler, "Herkese kalma hakkı" ve "Afganistan'a geri gönderilmeye hayır" yazılı pankart ve dövizlerle Afgan sığınmacıların ülkelerine gönderilmesini protesto etti.

Viyana Sığınmacıların İadesine Hayır Komitesi Sözcüsü Markus Miakhel, grup adına yaptığı konuşmada, Afganistan'da koşulların son yıllarda çok daha kötüye gittiğini belirtti. Miakhel, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) 2017 raporunda en az 10 bin sivilin yaşamını yitirdiği bilgisinin paylaşıldığını kaydetti.

Miakhel, ölüm tehlikesinin hayatın her alanında ve ülkenin her bölgesinde hissedildiğini vurgulayarak, Taliban'ın Afganistan'ın büyük bir kısmında etkin olduğuna işaret etti.

Aşırı sağcı partiden İçişleri Bakanı Herbert Kickl'ın özellikle Afgan asıllı sığınmacılara yönelik tutumunu eleştiren Miakhel, şunları söyledi:

"Kickl, bakanlığında ve hükümetteki mevcut sorunları örtbas etmek için Afganistanlı sığınmacıları kullanıyor. Göç ve savaş nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan gençlere güvenli ve istikrarlı bir yaşam alanı sunmak yerine onları geri göndermekle tehdit ediyor."

Miakhel, Dışişleri Bakanlığının Afganistan'a yönelik seyahat uyarısını hatırlatarak, Avusturya tarafından güvenli olmadığı belirtilen bir ülkeye sığınmacıların gönderilmesini kabul etmediklerini sözlerine ekledi.

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