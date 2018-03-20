Avusturya'da Afgan sığınmacıların ülkeden gönderilmesine protesto

Miakhel, ölüm tehlikesinin hayatın her alanında ve ülkenin her bölgesinde hissedildiğini vurgulayarak, Taliban'ın Afganistan'ın büyük bir kısmında etkin olduğuna işaret etti.

Viyana Sığınmacıların İadesine Hayır Komitesi Sözcüsü Markus Miakhel, grup adına yaptığı konuşmada, Afganistan'da koşulların son yıllarda çok daha kötüye gittiğini belirtti. Miakhel, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) 2017 raporunda en az 10 bin sivilin yaşamını yitirdiği bilgisinin paylaşıldığını kaydetti.

Viyana Uluslararası Schwechat Havalimanının geliş terminalinde toplanan göstericiler, "Herkese kalma hakkı" ve "Afganistan'a geri gönderilmeye hayır" yazılı pankart ve dövizlerle Afgan sığınmacıların ülkelerine gönderilmesini protesto etti.

"Kickl, bakanlığında ve hükümetteki mevcut sorunları örtbas etmek için Afganistanlı sığınmacıları kullanıyor. Göç ve savaş nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan gençlere güvenli ve istikrarlı bir yaşam alanı sunmak yerine onları geri göndermekle tehdit ediyor."

Miakhel, Dışişleri Bakanlığının Afganistan'a yönelik seyahat uyarısını hatırlatarak, Avusturya tarafından güvenli olmadığı belirtilen bir ülkeye sığınmacıların gönderilmesini kabul etmediklerini sözlerine ekledi.