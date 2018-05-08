HABER

Avusturya'da aşırı sağ karşıtı gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 22:03 | Son Güncelleme

Başkent Viyana'da bir grup gösterici, Avusturya'nın Nazilerden kurtuluşunun yıl dönümünde hükümet ortağı aşırı sağcı parti ve "Neonazi" oluşumları protesto etti

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da göstericiler, ülkenin Nazilerden kurtuluşunun yıl dönümünde yönetimdeki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Neonazi hareketlere karşı gösteri düzenledi.

Başkentin önemli meydanlarından Karlspltaz'da toplanan göstericiler, "Yönetimde Nazilere hayır", "Hatırlamak mücadele etmektir. Faşizme ve savaşa hayır" yazılı pankartlar açtı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, Ring caddesini trafiğe kapatan göstericiler, Schmerling meydanına yürüdü.

Gösteriyi düzenleyen Aşırı Sağla Mücadele (OGR ) adlı sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Kaethe Lichtner, 8 Mayıs 1945'de İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle, başta Avrupa olmak üzere bütün dünyanın, insanlık tarihinin en kötü olaylarının yaşanmasına neden olan Nazilerden kurtulduğunu anlattı.

Lichtner, Nazi zulmü nedeniyle milyonlarca insanın yaşamını yitirdiğini, Nazi kurbanlarını anmanın, faşizmle mücadele etmekten geçtiğini söyledi.

Koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'nün, her gün sığınmacı ve yabancı karşıtı, sosyal adaleti sarsan yasaları hayata geçirmeye çalıştığına işaret eden Lichter, "Kurz ve Strache, toplumun çoğunluğunun haklarına saldırıyor. Bu geniş katılımlı gösteriyle bir kez daha yabancı nefreti ve savaş çığırtkanlığının nasıl sonuçlar doğurduğunu hatırlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Musevi Öğrenci Hareketi Sözcüsü Noah Scher de Nazi döneminde, toplama kapları başta olmak üzere yaşamını yitiren ve Nazi zulmüne maruz kalan aile fertlerinin anılarını aktardı.

Scher, tarihte yaşanan bu kötü tecrübeden herkesin ders alması gerektiğini vurgulayarak, faşizm, ırkçılık ve antisemitizm gibi, toplumları zehirleyen görüşlere karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı FPÖ'nün nefret söyleminin, yalnız Musevileri değil ülkede yaşayan bütün azınlıkları tehdit ettiğinin alını çizen Scher, "Aşırı sağcı FPÖ ile yapılacak her türlü işbirliği ve girişime karşıyız. Biz her tülü ayrımcılığa karşıyız, faşizme hayır.” şeklinde konuştu.

Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
Çok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebilirizÇok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Gündeme bomba gibi düşen iddia!Gündeme bomba gibi düşen iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşırı Sağla Mücadele Avusturya’da aşırı sağ karşıtı gösteri neonazi Viyana

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Canlı yayın karıştı! Tuğba Ekinci'den bomba İbrahim Tatlıses itirafı!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

AK Parti'nin reklam müziği olay oldu: 'Senin Allah'ın öldü'

İlginizi Çekebilir

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Arslan'ın evi kurşunlandı!

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Ankara Valiliğinden 'sahte vali' açıklaması

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

Holding patronu Necla Köker, siyanür içerek intihar etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Kocaeli'de 2 kişinin bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayları çıkaran Suriyeli tacizci tutuklandı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.