Avusturya'da aşırı sağ karşıtı gösteri

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da göstericiler, ülkenin Nazilerden kurtuluşunun yıl dönümünde yönetimdeki aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Neonazi hareketlere karşı gösteri düzenledi.
Başkentin önemli meydanlarından Karlspltaz'da toplanan göstericiler, "Yönetimde Nazilere hayır", "Hatırlamak mücadele etmektir. Faşizme ve savaşa hayır" yazılı pankartlar açtı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, Ring caddesini trafiğe kapatan göstericiler, Schmerling meydanına yürüdü.
Gösteriyi düzenleyen Aşırı Sağla Mücadele (OGR ) adlı sivil toplum kuruluşunun sözcüsü Kaethe Lichtner, 8 Mayıs 1945'de İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle, başta Avrupa olmak üzere bütün dünyanın, insanlık tarihinin en kötü olaylarının yaşanmasına neden olan Nazilerden kurtulduğunu anlattı.
Lichtner, Nazi zulmü nedeniyle milyonlarca insanın yaşamını yitirdiğini, Nazi kurbanlarını anmanın, faşizmle mücadele etmekten geçtiğini söyledi.
Koalisyon ortağı aşırı sağcı FPÖ'nün, her gün sığınmacı ve yabancı karşıtı, sosyal adaleti sarsan yasaları hayata geçirmeye çalıştığına işaret eden Lichter, "Kurz ve Strache, toplumun çoğunluğunun haklarına saldırıyor. Bu geniş katılımlı gösteriyle bir kez daha yabancı nefreti ve savaş çığırtkanlığının nasıl sonuçlar doğurduğunu hatırlatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Musevi Öğrenci Hareketi Sözcüsü Noah Scher de Nazi döneminde, toplama kapları başta olmak üzere yaşamını yitiren ve Nazi zulmüne maruz kalan aile fertlerinin anılarını aktardı.
Scher, tarihte yaşanan bu kötü tecrübeden herkesin ders alması gerektiğini vurgulayarak, faşizm, ırkçılık ve antisemitizm gibi, toplumları zehirleyen görüşlere karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.
Aşırı sağcı FPÖ'nün nefret söyleminin, yalnız Musevileri değil ülkede yaşayan bütün azınlıkları tehdit ettiğinin alını çizen Scher, "Aşırı sağcı FPÖ ile yapılacak her türlü işbirliği ve girişime karşıyız. Biz her tülü ayrımcılığa karşıyız, faşizme hayır.” şeklinde konuştu.
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