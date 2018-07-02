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Avusturya'da "burka yasağı" turizm karşısında etkisiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 19:06 | Son Güncelleme

Ülkede 9 ay önce yürürlüğe giren "burka yasağı", turizm karşısında varlık gösteremiyor - Yasak, Müslüman Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Zell Am See bölgesinde dikkate alınmıyor

VİYANA (AA) - Avusturya'da ekim ayında yürürlüğe giren kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan ve halk arasında "burka yasağı" olarak da bilinen uygulama, turizme yenildi.

Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier'de yer alan habere göre, özellikle Müslüman Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Zell am See bölgesinde yasak "kimse tarafından ciddiye" alınmıyor.

Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından turizim bölgesindeki esnafın müşteri kaybı yaşayacağına ilişkin kaygılarının olduğuna işaret edilen haberde, tatil sezonunun başında olunmasına rağmen rezervasyonların bir önceki yılla aynı seviyede olduğu bilgisi paylaşıldı.

- "Yasağı burada kimse ciddiye almıyor"

Gazeteye konuşan Zell am See'de esnaf Astrid Hochstaffl, "Yasağı burada kimse ciddiye almıyor. Bencede doğru olan bu." diye konuştu.

Hochstaffl, uzun yıllar Mısır'da yüzme hocalığı yaptığını anımsatarak, "Ben de onların ülkesinde bikini giydim, kimse bana olumsuz bir şey söylemedi. Bizim ülkemizde kendi kültürlerine göre giyinebilmeliler." diye konuştu.

Polis Sözcüsü Kurt Möschl de şu ana kadar olumsuz bir gelişmenin yaşanmadığını belirterek, konuya ilişkin herhangi bir yasal işlemin yapılmadığını söyledi.

Möschl, turistlerin bölgeye Almanya üzerinden karayoluyla geldiğini, dolayısıyla havalimanlarındaki yasağa ilişkin bilgilendirmeden habersiz olduklarını ifade etti.

Avusturya'da ekim ayında yürürlüğe giren kamusal alanda yüzün tanınmayacak şekilde örtünmesini yasaklayan yasa ülkede başta Müslümanlar olmak üzere bir çok kesimin tepkisine neden olmuştu.

İçişleri Bakanlığı mart ayının sonu itibariyle yasağa ilişkin yaklaşık 60 cezai işlem yapıldığı bilgisini paylaşmış, cezaların çoğunlukla soğuk hava koşulları ya da sağlık nedenleriyle yüzünü örten kişilere yönelik olduğu ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
burka yasağı Avusturya Viyana Zell am See

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