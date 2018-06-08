Avusturya'da camilerin kapatılmasına tepkiler

Olgun, "Biz camilerin, ibadethanelerin kapatılmasına karşıyız. Eğer bir sorun varsa bu çeşitli düzenlemeler ile iyileştirme yoluna gidilmelidir. Cami kapatmak sorunu çözmeyecektir." şeklinde konuştu.

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hükümetin camilerin kapatılmasına ilişkin alınan kararlarda İGGÖ ile birlikte hareket edildiğine yönelik açıklamalarının gerçek dışı olduğunu belirterek, kendilerinin hükümetin aldığı kararlardan haberdar olmadıklarını aktardı.

Ülkede biri Türklere ait 7 cami radikal düşünceler ve milliyetçi görüşleri yaydığı gerekçesiyle faaliyetlerine son verilirken, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bünyesindeki görevli imamların yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edileceği açıklandı.

VİYANA (AA) - Avusturya'da başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve akademisyen, hükümetin camileri kapatma kararına tepki gösterdi.

Kapatılan camilerin cemaatlerinin de göz önünde tutulması gerektiğinin altını çizen Olgun, farklı dinlere ait kurum ve kuruluşlarda toplumsal kurallara aykırı, çok ciddi sorunlar yaşanmasına rağmen hiçbir dine ait ibadethanenin kapatılmadığını, suçlu olan şahıslar varsa onların adalete hesap verdiğini anlattı.

- "Hükümet tabanını memnun etmeye çalışıyor"

Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Farid Hafez ise hükümetin Müslümanlara karşı tutumunun kendi seçmen tabanına yönelik olduğunu belirterek, seçim vaatleri ve hükümet programında yer alan maddeleri gerçekleştirdiğini tabanına göstermeye çalıştığını anlattı.

Hafez, İslam yasasının hükümet tarafından İslam karşıtı bir yasa olmadığının sıklıkla ifade edildiğini ancak son gelişmelerin söz konusu yasanın gerçek amacını ortaya çıkarttığını dile getirdi.

Hükümetin "siyasal İslam ile mücadele ettiğini" ileri sürerek, müslümanlara yönelik baskıları artırdığını vurgulayan Hafez, "Son aylarda Türkiye ve İslami kuruluşlara yönelik çıkartılan olumsuz haberlerin, Müslümanlar hakkında alınan kararlara bir hazırlık olduğu anlaşılıyor." görüşünü paylaştı.