Avusturya'da camilerin kapatılmasına tepkiler

VİYANA (AA) - Avusturya'da başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve akademisyen, hükümetin camileri kapatma kararına tepki gösterdi.
Ülkede biri Türklere ait 7 cami radikal düşünceler ve milliyetçi görüşleri yaydığı gerekçesiyle faaliyetlerine son verilirken, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bünyesindeki görevli imamların yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edileceği açıklandı.
- "Camileri kapatmak sorunları çözmez"
Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hükümetin camilerin kapatılmasına ilişkin alınan kararlarda İGGÖ ile birlikte hareket edildiğine yönelik açıklamalarının gerçek dışı olduğunu belirterek, kendilerinin hükümetin aldığı kararlardan haberdar olmadıklarını aktardı.
Olgun, "Biz camilerin, ibadethanelerin kapatılmasına karşıyız. Eğer bir sorun varsa bu çeşitli düzenlemeler ile iyileştirme yoluna gidilmelidir. Cami kapatmak sorunu çözmeyecektir." şeklinde konuştu.
Kapatılan camilerin cemaatlerinin de göz önünde tutulması gerektiğinin altını çizen Olgun, farklı dinlere ait kurum ve kuruluşlarda toplumsal kurallara aykırı, çok ciddi sorunlar yaşanmasına rağmen hiçbir dine ait ibadethanenin kapatılmadığını, suçlu olan şahıslar varsa onların adalete hesap verdiğini anlattı.
- "Hükümet tabanını memnun etmeye çalışıyor"
Salzburg Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Farid Hafez ise hükümetin Müslümanlara karşı tutumunun kendi seçmen tabanına yönelik olduğunu belirterek, seçim vaatleri ve hükümet programında yer alan maddeleri gerçekleştirdiğini tabanına göstermeye çalıştığını anlattı.
Hafez, İslam yasasının hükümet tarafından İslam karşıtı bir yasa olmadığının sıklıkla ifade edildiğini ancak son gelişmelerin söz konusu yasanın gerçek amacını ortaya çıkarttığını dile getirdi.
Hükümetin "siyasal İslam ile mücadele ettiğini" ileri sürerek, müslümanlara yönelik baskıları artırdığını vurgulayan Hafez, "Son aylarda Türkiye ve İslami kuruluşlara yönelik çıkartılan olumsuz haberlerin, Müslümanlar hakkında alınan kararlara bir hazırlık olduğu anlaşılıyor." görüşünü paylaştı.
- "Camileri kapatma gerekçeleri mesnetsiz"
Avusturya Arap Din Cemaati Sözcüsü Muhammed Al Hotani de merkezlerine bağlı 6 caminin kapatılma kararını basından öğrendiğini belirterek, geçen ay Avusturya Din İşleri Dairesinden, kurumlarının yeni İslam yasasının kimi kurallarını yerine getirmediği ve bazı imamların Avusturya'ya karşı olumlu düşünceleri olmadığı yönünde suçlamaların yer aldığı bir yazı aldıklarını anlattı.
Hotani, suçlamaların tamamen temelsiz olduğunu, merkezlerine yönelik iddiaların basında yer alan haberlerden oluştuğunu ifade etti.
Merkezlerine bağlı 10'un üstünde camide görev yapan imamlarının DEAŞ gibi terör oluşumları karşıtı vaaz verdiklerini dile getiren Hotani, Din İşleri Dairesinden bünyelerindeki imamlarla görüşmeler yapmalarını talep ettiklerini, böylelikle imamların nasıl bir dünya görüşüne sahip olduklarının anlaşılacağını ancak bu taleplerine herhangi bir geri dönüşün olmadığını söyledi.
- "Müslümanlar eşit muamele görmüyor"
Kurumlarına yönelik hukuki sürecin sürdüğünü aktaran Hotani, Başbakan Sebastian Kurz ve beraberindeki Bakanların merkezlerine bağlı 6 caminin kapatılacağı yönündeki açıklamalarının hukuki açıdan sorunlu olduğunun altını çizerek, "Biz mahkemeden henüz yazılı hiçbir belge almadık, merkezimize bağlı 6 caminin kapatılacağını basından öğrendik. Hangi 6 cami olduğuna ilişkin de bize bilgi verilmedi." diye konuştu.
Hotani, hükümetin Müslümanlara yönelik popülist söylemler ve tamamen mesnetsiz gerekçelerle baskı kurmaya çalıştığını belirterek, "Avusturya'da Müslümanlar diğer dini cemaatlerle eşit muamele görmüyor. Biz ise her cemaat ve vatandaş gibi eşit koşullar altında ve adil bir şekilde yaşamımızı sürdürmek, kurumlarımızı işletmek istiyoruz." diye konuştu.
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